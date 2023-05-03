"В ближайшие дни или даже сегодня": РФ может атаковать Офис президента Украины - Снегирев

Представители Кремля целый год полномасштабной войны говорили на всеобщее обозрение о такой возможности, подчеркнул эксперт.

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Снегирев предупредил, что РФ может атаковать правительственный квартал / Главред, Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия активно распространяет информацию, что Украина якобы атаковала атаковала Кремль та пыталась ликвидировать российского диктатора Владимира Путина.

Как отметил военный эксперт Дмитрий Снегирев в интервью ТСН.uа, вероятно, РФ хочет атаковать центры принятия решений в Украине.

Эксперт напомнил, что представители Кремля целый год полномасштабной войны говорили на всеобщее обозрение о такой возможности.

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"Это прямая угроза. Они оставляют за собой право ударить по Офису президента Украины. Наверное, они будут целиться именно туда. Трудно сказать, будет ли это 10-20 "шахедов", или это 5-6 "Калибров", или 2 "Кинжала". Поэтому возможно ожидать в ближайшие дни или даже сегодня удара по Киеву", - говорит Снегирев.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Удар беспилотника по Кремлю

В Кремле 3 мая сделали заявление, в котором обвинили Украину в якобы "попытке нанести удар" по резиденции главы страны-агрессора России Владимира Путина.

"Сегодня ночью киевским режимом была осуществлена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль", - указали в сообщении.

В Сети опубликовали видео, как неизвестный беспилотник наносит удар по крыше Кремля, после чего происходит возгорание. Кремлевский рупор Дмитрий Песков сообщил, что Путина во время атаки не было – он работал в своей резиденции в Ново-Огарево.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не совершала никаких "атак" на Кремль и на российского диктатора Владимира Путина. Зеленский подчеркнул, что Украина защищает свою территорию, свои села и города. При этом нашему государству не хватает оружия даже для этих нужд.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что атака на Кремль указывает на то, что Москва готовит теракт. По его словам, Украине нет никакого смысла атаковать Кремль. Также он добавил, что клан Путина потерял силовой контроль над страной и инцидент может сигнализировать, в том числе, и о подпольной работе местных сил сопротивления.

Смотрите видео - советник Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на обвинения Москвы в адрес Киева из-за ночных ударов дронов по Кремлю:

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