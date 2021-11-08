В Днепре маршрутка влетела в семью с ребёнком: отец избил водителя прямо в кабине

Видео момента ДТП / Скриншот

В Днепре возле торгового центра "Мост-Сити" водитель маршрутки въехал в людей на пешеходном переходе. В результате ДТП пострадала 7-летняя девочка. Ее отвезли в местную больницу.

На видео видно, что, водитель маршрутки остановился, чтобы пропустить мужчину и женщину с двумя детьми, переходившими дорогу в сторону остановки. В какой-то момент маршрутка сдвинулась с места и задела семью, передают местные СМИ.

В результате аварии пострадала девочка, на что мгновенно отреагировал отец семейства. Мужчина полез в кабину маршрутки, чтобы достать оттуда водителя. Однако в этот момент маршрутка начала ехать, чуть не задев женщину и детей снова.

Очевидцы увидели происходящее и задержали виновника ДТП до приезда полиции. Драгер не показал наличия алкоголя в крови задержанного.

Жизни тренера и трех детей оборвало страшное ДТП под Кропивницким

Ранее сообщалось, что 1 ноября на трассе Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье произошла авария с участием легковушки и грузовика, в результате которой погибли тренер по каратэ и трое его воспитанников 11, 12 и 16 лет. Они возвращались с чемпионата Украины, который проходил в Виннице.

Единственным свидетелем аварии остался водитель того же грузовика. По его словам, водитель иномарки либо отвлекся, либо уснул за рулем. Когда произошла страшная авария, им оставалось с полсотни километров – почти час езды.

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