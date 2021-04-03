В Европарламенте сделали резкое заявление из-за войск РФ у границ Украины

В ЕП с большим беспокойством наблюдают за продолжением наращивания военных сил РФ вблизи Украины.
Появилось совместное заявление депутатов Европарламента с призывом к России остановить наращивание военных сил на границе с Украиной и прекратить провокации.
Заявление 18-ти депутатов Европарламента обнародовал на своей странице в Twitter евродепутат из Сербии Владимир Бильчик.
В документе говорится о том, что в Европаламенте с большим беспокойством наблюдают за продолжением наращивания военных сил РФ и провокаций на Востоке Украины и вблизи Украины.
"Мы сожалеем по поводу продолжения гибели людей и других убытков, полученных Украиной.
Мы призываем к полному соблюдению текста и духа Минских договоренностей и согласованного режима прекращения огня.
Призываем Россию выполнить активные шаги для снижения напряжения путем завершения военного наращивания в Украине и вокруг нее, прекратить свои военные провокации и запугивание против Украины.
Мы также обращаемся к международному сообществу и к главам демократических стран с просьбой выразить свое беспокойство и мощное несогласие с действиями власти России.
Мы будем продолжать проводить внимательный мониторинг ситуации на Востоке Украины с целью деэскалации напряженности и для, в конце, восстановления территориальной целостности Украины", — говорится в заявлении депутатов Европарамента.
Читайте такжеКиев ответил на стягивание войск РФ на границу Украины и обратился к НАТО
Как известно, в последнее время в РФ были замечены армейские части с техникой, которые направлялись в сторону границы с Украиной.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины связано с тем, что активность НАТО "обязывает быть начеку" и добавил, что российские войска "никогда не принимали участие и не принимают" в конфликте на востоке Украины.
Обострение на Донбассе:
- 31 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.
- Во вторник, 30 марта, в ходе внеочередного заседания Верховной Рады выступил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он раскрыл детали гибели 4 украинских военных на Донбассе вблизи Шумов. По его словам, военные погибли от снайперского выстрела во время разминирования района насосной станции.
- 30 марта Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила обострение боевых действий на Донбассе. Украинский парламент потребовал от России немедленно прекратить боевые действия и призвал мировое сообщество оказать воздействие на РФ.