В Европарламенте сделали резкое заявление из-за войск РФ у границ Украины

В Европарламенте высказались в поддержку Украины / Reuters

Появилось совместное заявление депутатов Европарламента с призывом к России остановить наращивание военных сил на границе с Украиной и прекратить провокации.

Заявление 18-ти депутатов Европарламента обнародовал на своей странице в Twitter евродепутат из Сербии Владимир Бильчик.

В документе говорится о том, что в Европаламенте с большим беспокойством наблюдают за продолжением наращивания военных сил РФ и провокаций на Востоке Украины и вблизи Украины.

"Мы сожалеем по поводу продолжения гибели людей и других убытков, полученных Украиной.

Мы призываем к полному соблюдению текста и духа Минских договоренностей и согласованного режима прекращения огня.

Призываем Россию выполнить активные шаги для снижения напряжения путем завершения военного наращивания в Украине и вокруг нее, прекратить свои военные провокации и запугивание против Украины.

Мы также обращаемся к международному сообществу и к главам демократических стран с просьбой выразить свое беспокойство и мощное несогласие с действиями власти России.

Мы будем продолжать проводить внимательный мониторинг ситуации на Востоке Украины с целью деэскалации напряженности и для, в конце, восстановления территориальной целостности Украины", — говорится в заявлении депутатов Европарамента.

Читайте такжеКиев ответил на стягивание войск РФ на границу Украины и обратился к НАТО

Как известно, в последнее время в РФ были замечены армейские части с техникой, которые направлялись в сторону границы с Украиной.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины связано с тем, что активность НАТО "обязывает быть начеку" и добавил, что российские войска "никогда не принимали участие и не принимают" в конфликте на востоке Украины.

Обострение на Донбассе: