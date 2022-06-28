В InformNapalm идентифицировали летчиков РФ, которые били ракетами по ТЦ в Кременчуге

Волонтеры идентифицировали летчиков РФ, которые возможно причастны к обстрелу ТРЦ в Кременчуге / Фото ДСНС, informnapalm.org

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm идентифицировали российских летчиков, которые могут быть причастны к ракетному обстрелу торгово-развлекательного центра в городе Кременчуг 27 июня, в результате которого погибли 18 человек.

Отмечается, что Командование Воздушных Сил ВСУ заявляло, что в ТРЦ Амстор попали ракетами Х-22, выпущенными из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3.

Российские оккупанты летели из аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

"Военными преступниками оказались летчики 52-го гвардейского авиаполка, относящиеся к в/ч 33310 (Калужская обл., Шайковка). На вооружении этого тяжелого бомбардировочного авиаполка стоят именно те Ту-22М3, атаковавшие ракетами Х-22 торговый центр", - пишет Telegram-канал Оперативный ЗСУ.

В InformNapalm опубликовали архивные фото и видео, на которых можно идентифицировать некоторых военных пилотов из Шайковки:

Евгений Поцелуев / Фото t.me/informnapalm

Денис Габитов / Фото t.me/informnapalm

Дмитрий Голенков / Фото t.me/informnapalm

Фото t.me/informnapalm

Отмечается, что командиром 52-го авиаполка в Шайковке был полковник Вадим Белослюдцев. В 2021 году он погиб, его место занял полковник Олег Тимошин.

Олег Тимошин / Фото t.me/informnapalm

Ракетный удар по Кременчугу

27 июня оккупанты ударили ракетами про Кременчугу Полтавской области. РФ нанесла ракетный удар по ТЦ Амстор двумя ракетами. В этот момент в здании находилось до 1000 мирных жителей. Позже стало известно о первых погибших и десятках пострадавших.

Нанести ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области могли только отмороженные террористы, заявил президент Владимир Зеленский в обращении 27 июня.

Утром 28 июня глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что число жертв ракетного удара в Кременчуге возросло до 18.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что армия РФ сбросила на здание ТЦ Амстор 900 килограммов взрывчатки.

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