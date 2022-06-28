В InformNapalm идентифицировали летчиков РФ, которые били ракетами по ТЦ в Кременчуге

Военными преступниками оказались летчики 52-го гвардейского авиаполка из Калужской области. На вооружении авиаполка стоят Ту-22М3, атаковавшие торговый центр.
Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm идентифицировали российских летчиков, которые могут быть причастны к ракетному обстрелу торгово-развлекательного центра в городе Кременчуг 27 июня, в результате которого погибли 18 человек.
Отмечается, что Командование Воздушных Сил ВСУ заявляло, что в ТРЦ Амстор попали ракетами Х-22, выпущенными из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3.
Российские оккупанты летели из аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.
"Военными преступниками оказались летчики 52-го гвардейского авиаполка, относящиеся к в/ч 33310 (Калужская обл., Шайковка). На вооружении этого тяжелого бомбардировочного авиаполка стоят именно те Ту-22М3, атаковавшие ракетами Х-22 торговый центр", - пишет Telegram-канал Оперативный ЗСУ.
В InformNapalm опубликовали архивные фото и видео, на которых можно идентифицировать некоторых военных пилотов из Шайковки:
Отмечается, что командиром 52-го авиаполка в Шайковке был полковник Вадим Белослюдцев. В 2021 году он погиб, его место занял полковник Олег Тимошин.
Ракетный удар по Кременчугу
27 июня оккупанты ударили ракетами про Кременчугу Полтавской области. РФ нанесла ракетный удар по ТЦ Амстор двумя ракетами. В этот момент в здании находилось до 1000 мирных жителей. Позже стало известно о первых погибших и десятках пострадавших.
Нанести ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области могли только отмороженные террористы, заявил президент Владимир Зеленский в обращении 27 июня.
Утром 28 июня глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что число жертв ракетного удара в Кременчуге возросло до 18.
Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что армия РФ сбросила на здание ТЦ Амстор 900 килограммов взрывчатки.
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