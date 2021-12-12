В Киеве антивакцинаторы устроили акцию протеста и выдвинули требование властям

Акция протеста в Киеве / PavlovskyNews

В центре Киева в воскресенье, 12 декабря, начался марш За права людей. Митингующие заявляют, что они якобы не антивакцинаторы.

При этом протестующие требуют от власти отменить законопроект №4142 "О системе общественного здоровья", а также за свободу выбора медицинского вмешательства без принуждения, конституционный строй, права и свободы граждан.

По мнению митингующих, законом ущемляются права невакцинированных граждан.

На месте уже присутствует полиция, которая должна обеспечить порядок.

Акции антивакцинаторов

24 ноября пошла массовая акция, организованная движением антивакцинатора Остапа Стахива, в центре столицы. При этом митинг антивакцинаторов удивил неожиданными новостями.

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В Киеве стояли люди с плакатами, на которых были изображены QR-коды. Таким образом активисты пытались доказать, что они "Живой человек, а не товар", и остановить вакцинацию.

Однако позже выяснилось, что при сканировании этих же кодов на плакатах, пользователя перебрасывает на сайт крупнейшей политической партии страны-агрессора "Единая Россия".

Митинги антивакцинаторов в Украине

Под стенами Верховной Рады 3 ноября собирались противники вакцинации против COVID-19. Они перекрыли весь правительственный квартал, чтобы депутаты шли на работу пешком и мокли. Киев утонул в пробках.

В Одессе противники вакцинации молились за "спасение рода" под зданием горсовета. Во время акции также прозвучали антисемитские заявления.

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