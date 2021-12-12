УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Киеве антивакцинаторы устроили акцию протеста и выдвинули требование властям

12 декабря 2021, 13:22

По мнению митингующих, законом ущемляются права невакцинированных граждан.

акция протеста
Акция протеста в Киеве / PavlovskyNews

В центре Киева в воскресенье, 12 декабря, начался марш За права людей. Митингующие заявляют, что они якобы не антивакцинаторы.

При этом протестующие требуют от власти отменить законопроект №4142 "О системе общественного здоровья", а также за свободу выбора медицинского вмешательства без принуждения, конституционный строй, права и свободы граждан.

По мнению митингующих, законом ущемляются права невакцинированных граждан.

На месте уже присутствует полиция, которая должна обеспечить порядок.

Акции антивакцинаторов

24 ноября пошла массовая акция, организованная движением антивакцинатора Остапа Стахива, в центре столицы. При этом митинг антивакцинаторов удивил неожиданными новостями.

Реклама

В Киеве стояли люди с плакатами, на которых были изображены QR-коды. Таким образом активисты пытались доказать, что они "Живой человек, а не товар", и остановить вакцинацию.

Однако позже выяснилось, что при сканировании этих же кодов на плакатах, пользователя перебрасывает на сайт крупнейшей политической партии страны-агрессора "Единая Россия".

Митинги антивакцинаторов в Украине

Под стенами Верховной Рады 3 ноября собирались противники вакцинации против COVID-19. Они перекрыли весь правительственный квартал, чтобы депутаты шли на работу пешком и мокли. Киев утонул в пробках.

В Одессе противники вакцинации молились за "спасение рода" под зданием горсовета. Во время акции также прозвучали антисемитские заявления.

Читайте также:

viber
новости Киева митинг
Сейчас вы просматриваете новость «В Киеве антивакцинаторы устроили акцию протеста и выдвинули требование властям». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Никогда не покупайте их: что нельзя дарить и принимать на Новый год 2022Никогда не покупайте их: что нельзя дарить и принимать на Новый год 2022 Деньги клиентов ПриватБанка по ночам исчезают с карт: в банке назвали причинуДеньги клиентов ПриватБанка по ночам исчезают с карт: в банке назвали причину Делаем ремонт: как волшебно обустроить "однушку", чтобы было пространство и все зоны комфортаДелаем ремонт: как волшебно обустроить "однушку", чтобы было пространство и все зоны комфорта Как отмыть плиту от жира и нагара: 3 дешевых и легких способаКак отмыть плиту от жира и нагара: 3 дешевых и легких способа Надя Дорофеева в кружевном белье показала, какой по утрам ее видит ДантесНадя Дорофеева в кружевном белье показала, какой по утрам ее видит Дантес
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
13:44

Украину атакует опасная погода с новым "сюрпризом"

13:27

Таможенники начали "охотиться" на владельцев евроблях: кто "под прицелом"Видео

13:22

В Киеве антивакцинаторы устроили акцию протеста и выдвинули требование властямВидео

13:11

Пособие по безработице в Украине: кому светит "минималка" и кто не сможет получить деньгиВидео

13:00

Гороскоп на завтра 13 декабря 2021: Близнецам – непредвиденные траты, Скорпионам – большие потериВидео

Реклама
12:46

У Путина заявили об агрессивной риторике Байдена из-за угрозы вторжения РФ в УкраинуВидео

12:20

Дорогой "Оливье": в Украине начали "кусаться" цены на продукты для новогоднего салатаВидео

12:09

Самый вкусный и легкий салат на Новый год 2022 Апельсиновая долька: готовить всего 20 минутВидео

12:01

Нападение России на Украину и запуск СП-2: в Германии бьют тревогу и требуют удара по МосквеВидео

11:22

Под Львовом на хоккейном матче массово отравились детиВидео

11:02

Даже круче, чем Bayraktar: Украина и Турция будут производить БПЛА Anka с ударом по средствам ПВО

10:46

Деньги потекут рекой: эти 5 ароматов должны быть в каждом домеВидео

10:40

"Нужно быть реалистами": в Германии заявили, что мир не победит коронавирус в ближайшие годы

10:09

Нападение на Украину обернется России ударом: Байден пригрозил Путину "ужасной ценой" за агрессиюВидео

09:39

Участие США в переговорах по Донбассу: почему это хорошая новостьмнение

09:24

Три дозы Pfizer нейтрализуют "Омикрон" в четыре раза хуже, чем "Дельту" - израильские ученыеВидео

09:00

Мощный поединок с нокдауном в 7 раунде: Ломаченко сокрушил "африканского терминатора" КоммиВидео

08:40

Гороскоп на сегодня 12 декабря 2021: Львам – опасные соблазны, Водолеям – предательство, Рыбам - обманВидео

08:13

Число жертв коронавируса в Украине перевалило за 91 тысячуВидео

07:38

Байден пообещал отправить войска на восточный фланг НАТО в случае нападения России на УкраинуВидео

Реклама
06:28

Возможны четыре политических сценария: прогноз на 2022 год для Зеленского и Украинымнение

06:01

Самый красивый новогодний маникюр с блестками 2022, который превратит вас в звезду вечераФото

05:28

Врежет мороз до -21º, завалит снегом: украинцев предупредили о зимнем АрмагеддонеВидео

05:02

Цены на мандарины резко взлетели: украинцы заплатят больше за новогодний фрукт

04:43

Украинцы могут остаться без безлимитного мобильного интернета: что случилось

04:22

Гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, РаковВидео

03:51

И никаких разводов: как правильно мыть окна и зеркала

03:17

Алла Пугачева восхитила Сеть: вышла в свет в чулках и кожаном мини

02:40

3 лайфхака о красоте, которые должна знать каждая девушка

02:15

Ушел из жизни легендарный испанский теннисист

01:46

Как распознать инфаркт за полчаса до приступа: врач назвал симптомыВидео

01:16

Доллар резко попрет вверх: украинцам дали неожиданный прогноз до конца годаВидео

00:52

Приметы на 12 декабря: что нельзя делать в Парамонов день и как не попасть в бедуВидео

11 декабря, суббота
23:25

Лидеры G7 едины насчет последствий в случае агрессии России - ГосдепВидео

23:00

"Засунули в мединститут": Оля Полякова впервые рассказала о своем отцеВидео

22:27

Что делать в случае увольнения или болезни семейного врача: ответ МОЗ

22:15

В Киеве зажгли главную елку страны: работники под дождем вешали гирляндыВидео

22:06

Украинцам повысили пенсии: кому и на сколько подняли выплатыВидео

21:45

"Зачем это надо?": Комаровский откровенно рассказал о вакцинации детей от COVID

21:33

За килограмм крупы – 65 гривен: в Украине рекордно дорожает гречкаВидео

Реклама
21:08

В Минздраве пояснили, почему не спешат ослаблять карантинВидео

20:55

На Ровенщине сорвавшиеся с лесовоза бревна разбили бус с людьми, есть пострадавшиеВидео

20:25

Помощник госсекретаря США приедет в Украину из-за агрессивных планов КремляВидео

19:56

Скончался бывший депутат Киесовета

19:49

Наказание отложили: у Зеленского объяснили судьбу "адских санкций" Запада против РФВидео

19:31

Доставка посылок Новой почты: Ощадбанк запустил новую услугуВидео

19:20

Лорак в платье с неприличным разрезом и декольте похвасталась наградой в Кремле

19:14

Кремль не хочет завоевывать Украинумнение

19:07

Украину ждет кризис парниковых овощей: почему закрываются теплицы

18:45

До 150 гривен за кг: цена на чеснок в Украине достигла немыслимой отметкиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять