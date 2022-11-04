Свет, отключение света, веерные отключения, электроенергия, свеча / УНИАН

В Киеве отменили экстренные отключения света, введенные утром. Теперь в столице действуют отключения по графику.

"В Киеве отбой экстренных аварийных отключений. Во всех районах применяются только стабилизационные отключения по графику", - цитирует чат-бота энергетической компании YASNO РБК-Украина.

Тем не менее в столице все еще активна энергетическая тревога.

"По состоянию на данный момент энергетическая тревога активна в Киеве. Есть возможность отключения света. Мы известим, когда угроза пройдет", - сообщили в YASNO.

Отключение света в Украине

Ранее в ресурсоснабжающей организации YASNO объясняли, что отключение электроэнергии в Украине с недавних пор четко подразделяются на два типа – аварийные и стабилизационные. Аварийные применяются, если из-за обстрелов российскими оккупантами оказались повреждены или уничтожены объекты энергетической инфраструктуры. Такие отключения могут продолжаться часами напролет.

Стабилизационные используют, когда нужно срочно сбалансировать нюансы работы энергосетей. Такие команды могут давать только сотрудники НЭК "Укрэнерго". Они отслеживают, когда объем генерации электроэнергии становится меньше объема потребления.

В Укрэнерго объяснили, почему у одних украинцев долго нет электроэнергии, а у других ее совсем не выключают. Член правления компании Алексей Брехт отмечает, что диспетчеры ориентируются не на конкретные дома, а следят за превышением потребления на каждой сети. Также он рассказал, что в крупных городах есть жилые дома, в которых потребители запитаны от той же линии, что и больницы, школы, водоканалы или стратегические объекты. А такие объекты нельзя отключать от электроэнергии.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к справедливым отключениям. Он обратился к энергокомпаниям и призвал их проводить стабилизационные отключения электроэнергии предсказуемо и справедливо. По его словам, это неправильно, если кто-то без света по 10 часов, а через дорогу всё подключено вместе с уличным освещением.

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