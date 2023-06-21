В Киеве внезапно потух свет, без электроснабжения были 100 тыс. людей: что случилось

Экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго вводили в части Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов Киева.

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В НЭК Укрэнерго 21 июня возникла аварийная ситуация / pixabay.com

В среду, 21 июня, в ряде районов столицы Украины пропал свет - без электричества остались 100 тысяч абонентов. Кроме того, жители города жаловались на плохую мобильную связь и снижение напора воды в некоторых домах.

Сбой произошел примерно в 10:35. По информации ДТЭК, экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго введены в части Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов Киева.

В Киевской городской военной администрации заявили, что в НЭК Укрэнерго возникла аварийная ситуация, в результате которой в столице без энергоснабжения остались тысячи потребителей.

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Также экстренные отключения введены в Бучанском районе Киевской области.

"Причина и сроки ликвидации аварийной ситуации уточняются", - добавили в Укрэнерго.

Позже в Укрэнерго сообщили, что проблемы возникли в высоковольтных сетях центрального региона НЭК Укрэнерго.

Диспетчерский центр Укрэнерго применил экстренные отключения в некоторых районах Киева и Киевской области, продолжается ликвидация последствий аварийной ситуации. Ремонтные бригады уже работают над возобновлением энергопитания", - заявили в компании.

По словам жителей, электричество стали постепенно включать.

В 11:38 в Укрэнерго сообщили о возобновлении питания всех потребителей Киева и области. В компании отметили, что продолжаются ремонтные работы.

Отметим, похожая ситуация возникла в Киеве и 20 июня. В 7:47 аварийно обесточивались четыре высоковольтных подстанции ДТЭК Киевские электросети. Без света были жители Подола и Оболони и частично Троещины.

Энергетики в течение 20 минут оперативно возобновили электроснабжение жителям трех районов столицы.

Повышение тарифа на электроэнергию в Украине

Ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

До этого в Украине заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме властей страны к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", — говорилось в документе.

Эксперт Александр Харченко отметил, что повышение тарифа приведет к тому, что в среднем платить за свет придется 150-250 гривен.

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