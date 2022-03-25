В Киеве выпускают хлеб "Чернобаевский": столичный кулинар поделился рецептом

Столичный кулинар поделился рецептом Чернобаевского хлеба / А.Пивовар Facebook

Известный киевский кулинар Андрей Пивовар придумал специальный рецепт хлеба и назвал его "Чернобаевский". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Хлеб "Чернобаевский"! Встречайте! Символизм этого хлеба состоит в том, что чернослив – это обгоревшие орки, белый лен – искры от украинской арты, а молотый мускатный орех – конечно же порох!" – написал Пивовар.

Кулинар добавил, что готов предоставить всем украинским пекарям конкретный рецепт хлеба "Чернобаевский" и пригласил обращаться к нему в мессенджер на странице в социальной сети Facebook.

Читайте такжеАрмия РФ вывела свою авиацию из Чернобаевки: ВСУ более 7-ми раз ударили по этим позициям оккупантов

Напомним, украинские войска систематически наносят удары по позициям оккупационных войск в Чернобаевке Херсонской области. Россияне в поселке на аэродроме постоянно пытаются оборудовать свой командный пункт и место сбора самолетов, но каждый раз им это не удается.

Первый раз ВСУ нанесли удар по позициям оккупантов РФ в Чернобаевке 27 февраля. Однако они вновь привезли туда свои вертолеты.

Уже 7 марта армия Украины уничтожила в Чернобаевке 30 вертолетов.

16 марта украинские войска опять ликвидировали вражеские геликоптеры.

18 марта в ВСУ нанесли новый удар по войскам РФ в Чернобаевке, в результате чего был ликвидирован командный пункт 8 общевойсковой армии Южного военного округа. Погиб командир подразделения.

21 марта войска Украины ударили в 7-й раз по позициям вражеских войск РФ в Чернобаевке.

22 марта был еще один удар от ВСУ по ВС РФ в Чернобаевке. При этом российские войска пытались запустить ракету, которая в итоге упала на их же позиции.