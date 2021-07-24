В Нафтогазе обрушились с критикой на Газпром за предложение о закупках газа для Украины

Юрий Витренко / УНИАН

Руководитель госкомпании Юрий Витренко Нафтогаз назвал неприемлемыми предложения корпорации Газпром о закупках газа для Украина. Свое заявление он озвучил в эфире телеканала Украина 24.

По словам руководителя Нафтогаза, недавнее заявление главы Газпрома Алексея Миллера прямо сопоставимо с тем, что ранее говорил президент России Владимир Путин. Витренко считает, что оба русских топ-чиновника хотят, чтобы Украина напрямую договаривалась с Россией. При этом договоренности должны включать и импорт российского газа.

"Так всегда было, что россияне настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной. И следствием всего этого было то, что мы в среднем платили на $5 млрд больше за российский газ, чем мы получали за транзит", — подытожил он.

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Напомним, ранее руководитель НАК Нафтогаз Юрий Витренко в начале июля обвинил Газпром в шантаже Европы. По его словам, Россия, в отличие от предыдущего года, зарезервировала на 20 млрд. куб.м. газа меньше, чем в прошлом году. По его словам, фактически это означает, что россияне устроят проблемы с прокачкой газа через украинскую ГТС в том случае, если Европа не одобрит Северный поток-2.

В компании-операторе ГТС Украины заявляли, что из-за дефицита газа цена в Европе на топливо уже достигла максимума за последние 13 лет. Однако Газпром не собирается увеличивать объемы прокачки топлива и добивается решения проблемы с СП-2.

https://glavred.info/economics/deficit-gaza-v-evrope-gazprom-rubit-postavki-topliva-cherez-ukrainu-chtoby-uskorit-zapusk-sp-2-10289985.html