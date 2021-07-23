Дефицит газа в Европе: Газпром рубит поставки топлива через Украину, чтобы ускорить запуск СП-2

Газпром снижает объемы поставки газа в Европу, чтобы ускорить запуск СП-2, - ГТС Украины / УНИАН

На фоне дефицита топлива в Европе газотранспортная система Украины готова выделить Газпрому дополнительные мощности с целью транзита газа в Евросоюз, однако россияне не пользуются этой возможностью. Они воспринимают данную ситуацию с позиции собственной выгоды: недостаток газа должен поспособствовать скорейшей реализации газопровода Северный поток-2. Об этом заявил директор компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон.

В интервью Forbes он рассказал о том, что Украина предлагала решить вопрос с дополнительными поставками газа в Европу путем украинской ГТС, однако Газпром отказывается.Читайте такжеСеверный поток-2 заработает, а Украина ничего не получит: в США назвали худший сценарий для Киева

"Мы готовы дать дополнительные мощности для транспортировки в связи с дефицитом газа в Европе. Но "Газпром" не использует эту возможность", - утверждает Макогон.

Он подчеркнул, что в этой ситуации Россия действует исходя из собственных целей – дефицит газа должен поспособствовать ускорению достройки и запуска газопровода Северный поток-2.

Транзит газа через Украину в Европу

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко в начале июля обвинил Газпром в шантаже Европы. По его словам, Россия, в отличие от предыдущего года, зарезервировала на 20 млрд. куб.м. газа меньше, чем в прошлом году. По его словам, фактически это означает, что россияне устроят проблемы с прокачкой газа через украинскую ГТС в том случае, если Европа не одобрит Северный поток-2.

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В компании-операторе ГТС Украины заявляли, что из-за дефицита газа цена в Европе на топливо уже достигла максимума за последние 13 лет. Однако Газпром не собирается увеличивать объемы прокачки топлива и добивается решения проблемы с СП-2.

Впрочем, 19 июля стало известно, что Газпром для поставок газа в Европу, забронировал на август все 15 миллионов кубических метров мощностей украинской ГТС, которые были выставлены на аукцион.

США и Германия 21 июля подписали соглашение по реализации Северного потока-2. Документ предусматривает работу Германии над продлением транзитного договора между Россией и Украиной на 10 лет. Действующее соглашение завершается в 2024 году.