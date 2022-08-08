В одном из супермаркетов Украины заметили свежую водку из РФ/ УНИАН, Facebook Мочанов

В Украине в одном из супермаркетов нашли водку, которая изготовлена в России. Товары из страны-агрессора имеют штрих код, начинающийся цифрами в диапазоне от 460 до 469. На бутылках, которые заметили покупатели, был указан штрих код 462.

Дата изготовления, которая указана на бутылках, подтверждает, что эта продукция свежая и лишь недавно была изготовлена и завезена в Украину. Об этом написал на своей странице в Facebook автогонщик и журналист Алексей Мочанов.

"Судя по дате изготовления – свежак... В штриховом кодировке Россия занимает диапазон от 460 до 469. Любое из этих чисел в начале последовательности означает, что товар изготовлен в Российской Федерации: 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466 , 467, 468 и 469. Странное дело", – отметил Мочанов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не позволят России захватить Украину, ведь это может стать "спусковым крючком" для того, чтобы в мире "начался сезон" подобных войн. В таком случае большие страны восприняли бы это как подтверждение, что можно захватывать чужие территории и не нести за это никакого наказания.

Напомним, оккупанты пользуются специальными "отражателями ракет" в надежде, что они смогут защититься с их помощью от ракет, выпущенных из РСЗО HIMARS. Однако такие российские "хитрости" на самом деле не срабатывают, ведь такие отражатели рассчитаны на другой тип вооружения, рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

Читайте также: