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Запорожская АЭС из-за россиян может перейти в режим блэкаута: что ждет Украину

8 августа 2022, 20:29

АЭС связана с украинской энергосистемой одной работающей ЛЭП.

Запорожская АЭС, российские военные
Запорожская АЭС / Reuters, Telegram Андрей Ермак

Запорожская атомная электростанция может перейти в режим блэкаута из-за обстрелов российских оккупантов.

Как заявил руководитель Энергоатома Петр Котин в эфире телемарафона, при условии, если будет перебита единственная линия электропередач.

По его словам, АЭС связана с украинской энергосистемой одной работающей ЛЭП.

Если в результате обстрелов она будет перебита, то станция перейдет в режим блэкаута. А это уже будет опасно для хранения ядерного топлива.

"Если будут повреждены все линии, станция перейдет в режим блэкаута, полного обесточивания. И эта ситуация уже очень опасна для сохранения в безопасном состоянии ядерного топлива в реакторах и бассейнах выдержки", - отметил Котин.

Обстрел оккупантами Запорожской АЭС

Вечером 5 августа российские оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. Они попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на этот обстрел. Он заявил, что оккупанты создали рискованную ситуацию для всей Европы, и что это "дерзкое преступление" является серьезным "актом терроризма".

Позже в Энергоатоме сообщили, что российские захватчики серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус на оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Мэр города Энергодар, возле которого расположена Запорожская АЭС, Дмитрий Орлов заявил, что россияне прячут между энергоблоками тяжелое оружие. Также, по его словам, АЭС может быть заминирована и там могут готовиться различные провокационные действия.

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