В Раду на ковер: министра энергетики экстренно вызывают из-за коррупционных схем

Верховная Рада экстренно вызывает министра энергетики Германа Галущенко с объяснениями по борьбе с коррупцией в энергетическом секторе.

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Галущенко вызывают в Раду / Коллаж: Главред, скриншот, фото: mev.gov.ua

Министр энергетики Герман Галущенко должен завтра явиться на заседание парламента с докладом о роли министерства в борьбе с коррупцией в энергетическом секторе.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, поводом стали три подозрения НАБУ за месяц трем чиновникам из его структуры.

"Парламент поддержал решение безотлагательно вызвать на завтра Министра энергетики Германа Галущенко с докладом о роли министерства в (борьбе) с коррупцией в энергетическом секторе", - говорится в сообщении. видео дня

Кто такой Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

Как известно, 12 августа Служба безопасности и НАБУ при содействии Министра энергетики Украины разоблачили масштабную коррупционную схему, которую организовал его заместитель. В результате комплексных мероприятий заместитель главы Минэнерго задержан в Киеве на взятке в полмиллиона долларов.

За эту сумму чиновник, пользуясь своими полномочиями, пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование горно-добывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области.

Речь, по информации СБУ, идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, которая расположена в пределах самого горячего направления восточного фронта - Покровском.

Чтобы получить разрешение на эвакуацию оборудования из зоны боевых действий и его использование на шахтах западного региона, весной этого года представители отрасли обратились к заместителю Министра энергетики.

Однако чиновник, в чьи обязанности входило сохранение горной техники, начал требовать деньги за ее вывоз.

Кто такой Герман Галущенко? Герман Валерьевич Галущенко - министр энергетики Украины с 29 апреля 2021 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 13 мая 2021 года, сообщает "Википедия".

По данным СБУ, к незаконной деятельности он привлек трех сообщников: частного энерготрейдера, руководителя энергетической компании из Николаевской области и руководителя добывающего предприятия из Донецкой области. Именно с этого горного комбината должны были начать эвакуацию оборудования после получения организатором сделки части взятки.

"Передача неправомерной выгоды происходила через привлеченных сообщников. Однако злоумышленникам это не помогло. Служба безопасности поэтапно задокументировала каждый из "траншей". И в результате правоохранители задержали чиновника Минэнерго и трех его сообщников "на горячем" после получения части взятки", - говорится в сообщении.

Сейчас всем четырем задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Ситуация в энергетике Украины - последние новости

Не секрет, что отключения возвращаются. Потребление электроэнергии продолжает расти из-за жары, в частности по состоянию на 09:30 19 августа уровень потребления на 2,5% выше, чем в предыдущий рабочий день. Поэтому сегодня в Украине будет действовать одна очередь отключений. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Кроме этого, в Укрэнерго рассказали о дефиците электроэнергии. Председатель Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что наибольшая нагрузка на энергосистему Украины будет происходить в период с понедельника по пятницу следующей недели.

Кроме того, по прогнозам ДТЭК, в середине октября графики отключений могут вернуться из-за повышенного потребления в отопительный сезон.

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