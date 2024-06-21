Вспышка инфекционных болезней: в Минздраве бьют тревогу из-за отключения света

Отключения света не только ограничивают украинцев, но и вызывают угрозы для здоровья. В Минздраве предупредили о вспышке инфекционных заболеваний.

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Из-за постоянных отключений света в Украине может быть вспышка инфекций / Коллаж: Главред, фото: Facebook Виктор Ляшко, flickr

Отключения электроэнергии влияют на распространение инфекционных болезней в Украине. Как рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью ВВС, сейчас в стране ситуация не менее критическая, чем после подрыва оккупантами дамбы.

Дело в том, что долговременные отключения электричества вызывают остановку водоснабжения. А это может приводить к передаче инфекционных проб водными путями. Эта проблема может выйти на первое место в Украине.

"Мы уже фиксировали в прошлом году, и в этом были вспышки вирусного гепатита А, который связан с водой. Поэтому центры контроля профилактики, коммунальные службы работают в интенсивном режиме, чтобы предотвращать распространение инфекции. Есть гастроэнтероколиты, неустановленной этиологии, еще что-то. Случаев холеры, слава Богу, нет. Но потенциально система уже понимает, что начался эпидемический сезон", - пояснил глава Минздрава. видео дня

По его словам, уже зафиксирован рост количества коклюша. Кроме этого, в связи с отключениями, украинцам угрожают инфекционные болезни, передающиеся при несоблюдении норм гигиены. В список входят: гепатиты, холера, ботулизм.

"Сейчас мы как раз находимся в эпидемическом сезоне, это для нас одна из таких триггерных точек, над которыми мы работаем. Усилили эпидмониторинг, выявляем все случаи поносов, других вещей, смотрим, какие симптомы. Имеем определенные тест-системы для того, чтобы исследовать и не пропустить случаи (холеры - ред)", - добавил министр.

Чтобы уберечь себя от болезней Ляшко советует не пренебрегать вакцинацией, даже во время войны. Также важно всегда мыть фрукты, мыть руки и следить за нарушениями норм хранения продуктов.

Кто такой Виктор Ляшко? Виктор Ляшко - украинский врач. Министр здравоохранения Украины с 20 мая 2021 года. Главный государственный санитарный врач Украины. Входит в Почтенный совет Общественной инициативы "Орден святого Пантелеймона" и в состав Украинского наблюдательного совета Superhumans Center - всеукраинского современного центра по протезированию, реконструктивной хирургии, реабилитации и психологической поддержки пострадавших от войны взрослых и детей, пишет Википедия.

Проблемы Украины из-за российского вторжения

Напомним, контингент 18-30-летних мужчин сейчас действительно немногочисленный в Украине. Уже в ближайшем будущем украинцам следует ожидать негативных последствий.

В Украине хлеб в ближайшее время может подорожать - из-за повышения цен на зерновое сырье и на электроэнергию. Рыбчинский говорит, что сейчас на зерно пшеницы второго класса очень мало предложений по продаже на рынке, а те, что есть - очень дорогие. Соответственно, дорогая пшеница заставляет производителей повышать стоимость муки.

Ранее сообщалось, что российские удары по энергообъектам в Украине, которые стали причиной отключений электроэнергии, до конца года рискуют стать более длительными, чем сейчас.

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