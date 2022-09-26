В России военнообязанным запретили покидать место жительства

Мобилизация в РФ / скрин

После объявления частичной мобилизации в России гражданам призывного возраста в массовом порядке начали поступать звонки на мобильные телефоны из министерства обороны.

Как сообщает Telegram Досье шпиона, россиянам сообщили о запрете покидать место их постоянного проживания. Сообщается, что запрет вступил в силу в 20:00 24 сентября.

"Запрет касается всех военнообязанных. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие", – призвал робот минобороны РФ.

Люди гневно реагируют на данные призывы министерства обороны России.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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