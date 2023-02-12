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В Украине могут начать производить британское вооружение - The Telegraph

12 февраля 2023, 09:55
Любое совместное предприятие по производству оружия в Украине потребует личного одобрения премьер-министра Великобритании Риши Сунака.
Риши Сунак, Владимир Зеленский
Риши Сунак и Владимир Зеленский на пресс-конференции в Лондоне 8 февраля 2023 / Фото president.gov.ua

В Украине могут начать производить британское вооружение и военный транспорт. На данный момент продолжаются переговоры между высокопоставленными чиновниками оборонной отрасли Украины и Великобритании.

Представители Британии уже даже побывали в Украине, пишет британское издание The Telegraph. По предварительным данным, речь идет о создании совместных предприятий, которые будут производить оружие и транспортные средства по лицензии.

К слову, подобные переговоры с Украиной ведет ряд стран. Британские компании стремятся опередить конкурентов из Германии и Франции.

Отмечается, что любое совместное предприятие, скорее всего, потребует личного одобрения премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

На Даунинг-стрит и в Министерстве обороны отказались давать комментарии на эту тему, заявив, что это дело промышленности.

При этом научный сотрудник исследовательского центра Royal United Services Institute и бывший офицер британской армии НАТО Эд Арнольд считает, что промышленное сотрудничество способствует более тесным международным связям. По его словам, "сначала это может быть выставлено как коммерческое (сотрудничество), но для этого понадобится по крайней мере молчаливое политическое одобрение".

Арнольд добавил, что соглашение по военному оборудованию "укажет на будущее долгосрочное сотрудничество, углубление связей между Великобританией и Украиной до уровня, которого они еще не достигли". Кроме того, подобное соглашение приблизит Украину к НАТО и европейским структурам безопасности.

Независимый эксперт по вопросам обороны Фрэнсис Туса в свою очередь отметил, что любые новые заводы станут ключевыми целями для российских бомбардировок. Он считает, что соглашения о начале изготовления западной бронетехники в Украине Москва, скорее всего, воспримет как антагонистические. Однако союзники по НАТО вряд ли будут напуганы этими угрозами.

Визит Зеленского в Лондон и Париж

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 февраля, прибыл с визитом в Великобританию.

Глава государства выступил перед британским парламентом. Зеленский призвал Соединенное Королевство передать ВСУ самолеты.

По итогам визита в Лондон Зеленский заявил, что Украина получит от Великобритании серьезный пакет военной помощи, который будет включать дальнобойное оружие и внушительное количество бронированной техники.

После визита в Лондон Зеленский прибыл в Париж. Там он пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.

Другие новости:

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