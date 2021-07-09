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В Украине запретят ряд сайтов: под патронатом СНБО появится реестр "Укркомнадзора"

9 июля 2021, 09:16
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Под удар государства могут попасть 400 сайтов, которые работают в Украине.

СНБО
СНБО создает список запрещенных сайтов на территории Украины / Офис президента

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о создании на территории Украины специального реестра запрещенных сайтов. Фактически это означает появление так называемого "Укркомнадзора" – аналога российской службы по контролю деятельности сфер связи и массовой информации. Реестр создают по инициативе операторов, которым важно уточнить, какие сайты подвержены потенциальной блокировке. Всего в списке могут оказаться 400 ресурсов. Об этом заявил участник Интернет-ассоциации Украины и член группы по вопросам технической реализации реестра Максим Тульев.

"Сегодня на СНБО было принято окончательное решение о создании реестра запрещенных сайтов - того самого "Укркомнадзора", которым мы друг друга пугали в шутку и который еще год назад казался просто абсолютно невозможным в Украине", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

По информации портала dev.ua, который ссылался на Тульева, пока речь идет о технической части решения – определение списка с названием сайтов, которые должны быть заблокированы.

Указывается, что реестр появится по инициативе крупных операторов, которым нужно понимать, какие конкретно ресурсы могут быть заблокированы по требованию государства. СНБО работает над подготовкой 400 таких сайтов.

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В комментарии НВ Бизнес Тульев сказал, что политическое решение по реестру уже принято, а с понедельника заработает рабочая группа.

"В украинском законодательстве не прописано, кроме решения суда по детской порнографии, как именно должны происходить эти блокировки. Наше обжалование в ЕСПЧ сейчас строится на том, что в Украине нет процедуры и нет законного основания что-то заблокировать", - подчеркнул Максим Тулеев.

Блокировка "каналов Медведчука" в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля своим указом запустил решение СНБО о санкциях против нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Срок действия ограничений составит 5 лет. В результате такого решения вещание телеканалов 112, Zik и NewsOne, которые аффилированы с Медведчуком и Козаком, запретили на территории украинского государства.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква говорил, что государство решило заблокировать "каналы Медведчука" после того, как правоохранителям удалось получить информацию о финансировании 112 Украина, Zik и NewsOne с территории России.

В СБУ изучали версию, согласно которой Тарас Козак подозревался в реализации коммерческой деятельности на подконтрольных боевикам "ЛНР" территориях Луганской области. Предполагалось, что через компанию Донские угли могли финансироваться телеканалы.

24 февраля стало известно, что в апреле журналисты "каналов Медведчука" должны запустить новый телеканал – Перший незалежний. Однако канал появился еще 26 февраля. Через час ресурс заблокировали в кабельных сетях по требованию СБУ.

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