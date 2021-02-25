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СМИ узнали о возвращении "каналов Медведчука" под брендом телеканала из Львова

25 февраля 2021, 10:03
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Вещание канала Первый независимый в новом формате планируют запустить в апреле.

Первый независимый
Сотрудники каналов Медведчука стали собственниками Первого Независимого 24 февраля / Скриншот YouTube

Сотрудники попавших под санкции телеканалов 112 Украина, Zik и NewsOne создают новый канал, базой для которого станет львовский телевизионный медиаресурс Первый независимый. В среду, 24 февраля, канал сменил владельца на ООО Медиахолдинг Новости. Появились и макеты рекламы канала, на которых фигурируют ведущие холдинга новости, сообщает издание Детектор медиа со ссылкой на собственные источники.

По данным ресурса, сотрудники "каналов Медведчука" запускают новый телеканал, базой которого станет львовский канал Первый независимый. Канал готовит рекламную кампанию. Вещание планируют начать уже в апреле.

Согласно сведениям Единого государственного реестра, у телеканала Первый независимый 24 февраля изменилась структура собственности. Владельцем канала стало общество с ограниченной ответственностью Медихолдинг Новости, которое 18 февраля создали 100 сотрудников связанных с Медведчуком телеканалов.Читайте такжеВ Нацсовете сделали заявление о ликвидации "каналов Медведчука" через суд

Более того, опубликованы и первые рекламные макеты нового телеканала, на которых изображены ведущие телеканалов холдинга Новости – Анастасия Дайнод и Надежда Сасс.

Анастасия Дайнод / Детектор медиа
Надежда Сасс / Детектор медиа

Примечательно, бывший владелец телеканала Первый независимый Роман Любицкий не подтвердил, однако и не опроверг информацию о создании нового канала с сотрудниками 112 Украина, Zik и NewsOne. При этом он сказал, что более года искал, кому продать телеканал.

Также указывается, что запускать телеканал будет телевизионный продюсер Алексей Семенов, ранее курировавший создание 112 Украина, NewsOne и телеканала Прямой. Позже он возглавил медихолдинг Новости, который принадлежит соратнику Медведчука, народному депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку.

Санкции против "каналов Медведчука"

ZIK NewsOne 112 Украина новости Украины Первый Независимый
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