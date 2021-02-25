СМИ узнали о возвращении "каналов Медведчука" под брендом телеканала из Львова

Вещание канала Первый независимый в новом формате планируют запустить в апреле.
Сотрудники попавших под санкции телеканалов 112 Украина, Zik и NewsOne создают новый канал, базой для которого станет львовский телевизионный медиаресурс Первый независимый. В среду, 24 февраля, канал сменил владельца на ООО Медиахолдинг Новости. Появились и макеты рекламы канала, на которых фигурируют ведущие холдинга новости, сообщает издание Детектор медиа со ссылкой на собственные источники.
По данным ресурса, сотрудники "каналов Медведчука" запускают новый телеканал, базой которого станет львовский канал Первый независимый. Канал готовит рекламную кампанию. Вещание планируют начать уже в апреле.
Согласно сведениям Единого государственного реестра, у телеканала Первый независимый 24 февраля изменилась структура собственности. Владельцем канала стало общество с ограниченной ответственностью Медихолдинг Новости, которое 18 февраля создали 100 сотрудников связанных с Медведчуком телеканалов.Читайте такжеВ Нацсовете сделали заявление о ликвидации "каналов Медведчука" через суд
Более того, опубликованы и первые рекламные макеты нового телеканала, на которых изображены ведущие телеканалов холдинга Новости – Анастасия Дайнод и Надежда Сасс.
Примечательно, бывший владелец телеканала Первый независимый Роман Любицкий не подтвердил, однако и не опроверг информацию о создании нового канала с сотрудниками 112 Украина, Zik и NewsOne. При этом он сказал, что более года искал, кому продать телеканал.
Также указывается, что запускать телеканал будет телевизионный продюсер Алексей Семенов, ранее курировавший создание 112 Украина, NewsOne и телеканала Прямой. Позже он возглавил медихолдинг Новости, который принадлежит соратнику Медведчука, народному депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку.
Санкции против "каналов Медведчука"
- Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о введении санкций против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака – соратника Виктора Медведчука. Ограничения введены на базе решения СНБО, срок санкций – 5 лет. В связи с тем, что активы парламентария блокируются, вещание подконтрольных ему телеканалов 112 Украина, Zik и NewsOne запретили на территории Украины.
- Замглавы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что решение СНБО по санкциям против "каналов Медведчука" было принято после того, как правоохранители получили информацию о финансировании телеканалов из России.
- СМИ со ссылкой на источники в СБУ и СНБО утверждали, что Козак может быть причастен к коммерческой деятельности компании Донские угли, которая ведет бизнес в захваченном российскими гибридными войсками Луганске. Прибыль от предприятия могла идти на финансирование телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZiK.
- Представители телеканалов холдинга Новости обратились в Верховный суд с целью оспорить решение о санкциях. Как заявил заместитель министра культуры и информационной политики Тарас Шевченко, решение государства по 112 Украина, NewsOne и ZiK было обоснованным, поэтому его вряд ли удастся оспорить в инстанции.