В Кабмине объяснили судьбу "каналов Медведчука" после вердикта Верховного суда

Государство в процессе блокады телеканалов Козака приняло обоснованное решение, считает Тарас Шевченко.
Информационное вещание телеканалов 112, NewsOne и ZiK наверняка не возобновится после рассмотрения их исков в Верховном суде Украины. Причиной тому является обоснованность позиции государства, принявшего решение о введении санкций против каналов, сказал в комментарии Интерфакс-Украина замминистра культуры и информполитики Тарас Шевченко.
По его словам, представители заблокированных медиаресурсов воспользовались своим правом оспорить решение в судебном порядке в Верховном суде, однако их инициатива наверняка ознаменуется провалом. Решение государства является обоснованным.
"Заблокированные телеканалы уже обратились в суд, это их законное право обращаться в судебном порядке за защитой. Я убежден, что государственная позиция и решение наложить санкции останется в силе и после судебного разбирательства. Позиция государства была обоснованной", - подчеркнул Шевченко.Читайте такжеУказ Зеленского о санкциях против каналов Медведчука опять обжаловали в Верховном Суде
Санкции против "каналов Медведчука"
- Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля запустил своим указом решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Ограничения вводятся сроком на 5 лет. Вследствие этого телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZiK, которые принадлежат соратнику Медведчука, прекратили информационное вещание на территории страны.
- Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что такое решение было принято из-за получения правоохранителями доказательств о финансировании телеканалов 112, NewsOne и Zik с территории России.
- Украинские СМИ со ссылкой на источники в СБУ и СНБО сообщили, что "каналы Медведчука" могут финансироваться предприятием Донские угли, к коммерческой деятельности которого может быть причастен Тарас Козак.