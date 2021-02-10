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В Кабмине объяснили судьбу "каналов Медведчука" после вердикта Верховного суда

10 февраля 2021, 17:07
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Государство в процессе блокады телеканалов Козака приняло обоснованное решение, считает Тарас Шевченко.

ZIK
Санкции против "каналов Медведчука" останутся в силе после вердикта Верховного суда – чиновник / УНИАН

Информационное вещание телеканалов 112, NewsOne и ZiK наверняка не возобновится после рассмотрения их исков в Верховном суде Украины. Причиной тому является обоснованность позиции государства, принявшего решение о введении санкций против каналов, сказал в комментарии Интерфакс-Украина замминистра культуры и информполитики Тарас Шевченко.

По его словам, представители заблокированных медиаресурсов воспользовались своим правом оспорить решение в судебном порядке в Верховном суде, однако их инициатива наверняка ознаменуется провалом. Решение государства является обоснованным.

"Заблокированные телеканалы уже обратились в суд, это их законное право обращаться в судебном порядке за защитой. Я убежден, что государственная позиция и решение наложить санкции останется в силе и после судебного разбирательства. Позиция государства была обоснованной", - подчеркнул Шевченко.Читайте такжеУказ Зеленского о санкциях против каналов Медведчука опять обжаловали в Верховном Суде

Санкции против "каналов Медведчука"

ZIK NewsOne 112 Украина новости Украины
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