Почти половина украинцев поддержали блокировку каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK - опрос

После того, как Зеленский ввел санкции против телеканалов, у 20% украинцев изменилось отношение к нему в лучшую сторону.
Почти половина украинцев поддерживают блокировку телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком.
Результаты свежего опроса Киевского международного института социологии и центра SOCIS свидетельствуют о том, что 46,4% респондентов позитивно относятся к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины заблокировать телеканалы. В то же время негативно оценили данное решение 34,7% опрошенных, доля тех, кто отказался отвечать на этот вопрос равна 18,9%.
При этом после того, как Зеленский ввел санкции против телеканалов, у 20% опрошенных изменилось отношение к нему в лучшую сторону. В то же время хуже о президенте начали думать 17,4% опрошенных. Правда, у 58% респондентов вообще не изменилось мнение о Зеленском после этого шага – ни в худшую, ни в лучшую сторону. 4,5% орошенных отказались отвечать на этот вопрос.
Опрос проводился 11–16 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Всего опрошено 3 тысячи респондентов (по 1,5 тыс. КМИС и SOCIS) в возрасте 18 лет и старше из всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма и не подконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей.
Статистическая погрешность выборки составляет +/- 1,8%.
Санкции против телеканалов - о чем сообщалось ранее:
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK.
- 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении санкций против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK). По его словам, Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к ЕС и евроатлантической интеграции.
- 5 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что введение санкций против телеканалов 112, NewsOne и ZIK стало началом освобождения территории Украины – Донбасса и Крыма.
- 19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины. СНБО рекомендует ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины.