Почти половина украинцев поддержали блокировку каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK - опрос

Почти половина украинцев поддержали санкции против каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK / сайт канала

Почти половина украинцев поддерживают блокировку телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком.

Результаты свежего опроса Киевского международного института социологии и центра SOCIS свидетельствуют о том, что 46,4% респондентов позитивно относятся к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины заблокировать телеканалы. В то же время негативно оценили данное решение 34,7% опрошенных, доля тех, кто отказался отвечать на этот вопрос равна 18,9%.

При этом после того, как Зеленский ввел санкции против телеканалов, у 20% опрошенных изменилось отношение к нему в лучшую сторону. В то же время хуже о президенте начали думать 17,4% опрошенных. Правда, у 58% респондентов вообще не изменилось мнение о Зеленском после этого шага – ни в худшую, ни в лучшую сторону. 4,5% орошенных отказались отвечать на этот вопрос.

Опрос проводился 11–16 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Всего опрошено 3 тысячи респондентов (по 1,5 тыс. КМИС и SOCIS) в возрасте 18 лет и старше из всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма и не подконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки составляет +/- 1,8%.

Санкции против телеканалов - о чем сообщалось ранее: