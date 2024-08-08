В Украине заработало приложение для военных "Армия+": что о нем известно

Теперь в армии будет упрощена процедура написания рапортов - их можно будет отправлять через приложение.

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Зеленский рассказал о новом приложении для военных "Армия+" / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

В Украине заработало мобильное приложение для военнослужащих "Армия+" с первой базовой функцией. Об этом рассказал Владимир Зеленский во время его презентации, сообщает Офис президента Украины.

"Цель этого приложения в том, чтобы освободить украинскую армию от хлопотной бумажной работы. Чтобы командиры и солдаты не тратили свое время на устаревшую и никому ненужную бюрократию и заполнение бумаг. Мы начинаем с рапортов: сначала - электронные рапорты, а продолжим обходными и всеми другими бумагами", - сказал Зеленский.

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Кроме рапортов предполагается внедрение Армии ID и опросов, чтобы получать данные о реальной ситуации и обеспечении подразделений. Также в приложении планируют добавить функции, которые помогут украинским военным реализовать все необходимые социальные и коммуникативные потребности на службе.

"В приложении будут курсы и учебные программы, которые нужны. Украинцы смогут получать без бюрократии все социальные услуги, которые государство предоставляет воину и гражданину. Транспорт - можно будет купить билеты или заказать другие нужные услуги. Медицина и медицинские документы - все это должно быть и будет удобным. Банкинг и кредитование - государство создает и будет увеличивать пакет финансовых возможностей для наших украинских воинов", - добавил президент.

По словам Зеленского, коммуникация между военными в приложении будет происходить с помощью надежных чатов. Подытоживая, он сказал, что "Армия+" должна стать вторым элементом цифрового государства после Единого портала государственных услуг "Дія".

Кто такой Владимир Зеленский Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Разработка украинских приложений - что известно

Напомним, еще в феврале Минобороны сообщило, что разрабатывает приложение Армия+ для военнослужащих. Представители министерства заверили, что повесток в нем не будет, поскольку приложением будут пользоваться бойцы, которые уже находятся на службе. В частности, через приложение будет возможность подписать и отправить рапорт в несколько кликов - по уже готовым шаблонам.

Накануне украинцы начали пользоваться новым мобильным приложением "Резерв+", которое выполняет функцию электронного кабинета для военнообязанных. Однако многие столкнулись с определенным непониманием некоторых терминов и понятий.

Ранее стало известно, что в украинском приложении "Дія" появилась новая функция - теперь военнообязанные граждане Украины смогут узнать там о штрафе за несвоевременное обновление военно-учётных данных, сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

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