В Виннице женщина забрала игрушки с места гибели детей от российских ракет

Женщина в Виннице забрала игрушки с места трагедии / скриншот видео

В Виннице на горячем поймали женщину, которая украла игрушки, принесенные местными жителями на площадь возле Дома быта - на место гибели детей в результате российского ракетного удара 14 июля. Видео инцидента сняли жительницы Винницы, кадры попали в сеть.

На ролике видно, что женщина запихивает игрушки в завязанные покрывала наподобие самодельных мешков. На призывы очевидцев прекратить воровать игрушки, она ведет себя довольно агрессивно и называет детей "байстрюками, цыганами и татарами". После того как воровка упаковала все игрушки, она пошла прочь.

Полиция Винницкой области уже установила личность нарушительницы. Похищенные женщиной игрушки правоохранители вернули на место. Проводится досудебное расследование. По предварительным данным, в действиях женщины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство).

Винничане в сети говорят, что женщина, похитившая детские игрушки с места трагедии, имеет психические расстройства.

"Она действительно больна, периодически лежит в больнице для приведения себя в форму. Также есть ребенок. За ребенком девушка смотрит хорошо, когда в больнице - смотрят родственники... Она ведет себя обычно спокойно и не вредит, когда обострение - начинает что-то делать не то!" - написала в комментариях к посту полиции Эльвира Мрясова.

Ракетный удар по Виннице

14 июля Россия нанесла ракетный удар по Виннице. В гражданское сооружение попали три ракеты российских захватчиков. Также уничтожено помещение одного из медицинских центров. От ударов пострадали расположенные неподалеку жилые дома. На месте "прилетов" возник пожар, огонь опрокинулся и на автостоянку, где уничтожил до полусотни автомобилей.

Известно о 24 погибших мирных жителях, убиты трое детей.

В результате ракетного удара оккупантов погибла 4-летняя девочка Лиза. В момент попадания ракеты она шла с мамой Ириной на занятия по раннему развитию детей. Женщина выжила, но сильно пострадала.

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что была лично знакома с Лизой Дмитриевой из Винницы. Маленькая девочка участвовала в съемках ролика к рождественским праздникам. Супруга президента отметила, что не может сдержать слез и плачет вместе с родными ребенка.

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