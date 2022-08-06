УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Виннице женщина забрала игрушки с места гибели детей от российских ракет

6 августа 2022, 15:40

Полиция Винницкой области уже установила личность нарушительницы. Местные жители в Сети говорят, что женщина имеет психические расстройства.

Женщина в Виннице забрала игрушки с места трагедии
Женщина в Виннице забрала игрушки с места трагедии / скриншот видео

В Виннице на горячем поймали женщину, которая украла игрушки, принесенные местными жителями на площадь возле Дома быта - на место гибели детей в результате российского ракетного удара 14 июля. Видео инцидента сняли жительницы Винницы, кадры попали в сеть.

На ролике видно, что женщина запихивает игрушки в завязанные покрывала наподобие самодельных мешков. На призывы очевидцев прекратить воровать игрушки, она ведет себя довольно агрессивно и называет детей "байстрюками, цыганами и татарами". После того как воровка упаковала все игрушки, она пошла прочь.

Полиция Винницкой области уже установила личность нарушительницы. Похищенные женщиной игрушки правоохранители вернули на место. Проводится досудебное расследование. По предварительным данным, в действиях женщины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство).

Винничане в сети говорят, что женщина, похитившая детские игрушки с места трагедии, имеет психические расстройства.

"Она действительно больна, периодически лежит в больнице для приведения себя в форму. Также есть ребенок. За ребенком девушка смотрит хорошо, когда в больнице - смотрят родственники... Она ведет себя обычно спокойно и не вредит, когда обострение - начинает что-то делать не то!" - написала в комментариях к посту полиции Эльвира Мрясова.

В Виннице женщина забрала игрушки с места гибели детей от российских ракет

Ракетный удар по Виннице

14 июля Россия нанесла ракетный удар по Виннице. В гражданское сооружение попали три ракеты российских захватчиков. Также уничтожено помещение одного из медицинских центров. От ударов пострадали расположенные неподалеку жилые дома. На месте "прилетов" возник пожар, огонь опрокинулся и на автостоянку, где уничтожил до полусотни автомобилей.

Известно о 24 погибших мирных жителях, убиты трое детей.

В результате ракетного удара оккупантов погибла 4-летняя девочка Лиза. В момент попадания ракеты она шла с мамой Ириной на занятия по раннему развитию детей. Женщина выжила, но сильно пострадала.

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что была лично знакома с Лизой Дмитриевой из Винницы. Маленькая девочка участвовала в съемках ролика к рождественским праздникам. Супруга президента отметила, что не может сдержать слез и плачет вместе с родными ребенка.

Другие новости:

война в Украине Винница новости Винницы ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:48

У Эрдогана предложили договариваться с Путиным для завершения войны в Украине

15:40

В Виннице женщина забрала игрушки с места гибели детей от российских ракетВидео

15:17

5 способов почистить белые кроссовки, чтобы они выглядели как новые

15:15

Украину накроют грозы и град: синоптики назвали областиВидео

15:01

Маковей 2022: дата, традиции и запреты дня

Реклама
14:58

Собирают клетки для пленных: в Мариуполе оккупанты готовят самосуд над защитниками УкраиныВидео

14:46

"Чудом не взлетела на воздух": оккупанты серьезно повредили Запорожскую АЭС, есть риск выброса радиацииВидео

14:32

"Владеет оружием": Сумская рассказала, пойдет ли ее муж воевать

14:29

"Защиты у России нет": Черник рассказал, как на ходе войны отразятся поставки HIMARS и MARS-2

14:23

Обещал дойти до Киева и сделать фото: ВСУ уничтожили хвастливого оккупанта РФВидео

14:13

Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в ТурцииВидео

14:07

"Ракета, бомба, петарда": Наташа Королева развлекаеться с мамой, пока на их родине идет война

13:54

До поражения России в войне остались не годы, а месяцы – Игорь ЭйдманВидео

13:28

В Новой Каховке подстрелили зама гауляйтера: коллаборант Гура в больнице с ранениямиВидео

13:00

Огненный "привет" оккупантам: в Бердянске прогремел взрыв у здания полицииВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 7 августа 2022: Овнам – сплетни, Весам – плохие предчувствия, Водолеям – переездВидео

12:51

"Смесь Билык, Повалий, Байрак и травести Монро": Камалия смутила поклонников макияжем в новом клипеВидео

12:43

"Бросил жену и коня, и поехал в Украину": ВСУ ликвидировали оккупанта-казакаВидео

12:24

"Зачем разворачиваешь украинский флаг?": Соседов набросился на Вайкуле

12:24

Россиянка в Эстонии поплатилась за "наезд" на беженцев из Украины: ее уволили и депортировалиФотоВидео

Реклама
12:17

"Угроза есть": эксперт объяснил, есть ли риск наступления на Николаев и ОдессуВидео

11:49

Россия хочет окружить Николаев: оккупанты стянули 25 тысяч военных на юг Украины - The TimesВидео

11:42

В боях за небо Донбасса погибли три молодых летчика: что известно об экипаже вертолета Ми-8

11:38

"Военные знают, когда начинать": Данилов анонсировал контрнаступление ВСУВидео

11:18

Гороскоп на сегодня 6 августа 2022: Близнецам – тревоги, Львам – счастье, Стрельцам – деньгиВидео

10:59

ВСУ получат новую помощь от США на $1 млрд с ракетами для HIMARS — ReutersВидео

10:43

В РФ анонсировали помощь Северной Кореи: 100 тысяч "добровольцев" для войны в Украине

10:38

"Ни они, ни мы не потянем долго": генерал спрогнозировал сроки окончания горячей фазы войныВидео

10:25

Вдвое больше: эксперт рассказал, сколько HIMARS нужно Украине для перелома на фронтеВидео

09:59

В британской разведке предупредили о фазе "самых ожесточенных боев" и назвали направлениеВидео

09:54

Приметы на 7 августа: 3 вещи, которые нельзя делать в день святой АнныВидео

09:53

Можно ли жениться на Успение Пресвятой Богородицы: пора свадеб и народные традиции

09:43

"Мавзолей Путина": в СНБО заявили, что уход диктатора от власти ничего не изменит

09:24

Пламя и огромный столб дыма: в Макеевке взорвался склад РФ с боеприпасамиВидео

08:59

Как стерилизовать банки в микроволновке и духовке: советы и рекомендации

08:55

Два города под угрозой: Арестович назвал новые цели РФ на Южном направленииВидео

08:53

"Абсолютно все является стратегическим": эксперт назвал главную цель России в УкраинеВидео

08:41

Дети и экс-жена живут в Украине: идентифицирован командир РФ, командующий оккупантами в Энергодаре

08:40

Война в Тайване маловероятна, Китай выбирает путь экономической эскалациимнение

08:30

Как сушить лук на зиму: главные правила и полезные советы

Реклама
08:26

Мощный удар ВСУ: на Херсонщине уничтожили десятки оккупантов, выжгли 6 складов РФВидео

07:49

Украинская авиация нанесла самый массированный за всю войну удар по оккупантам на ХерсонщинеВидео

06:45

Если ВСУ освободят Херсон, будут ATACMS с пуском до 300 км для ударов по врагу в Крыму – экспертВидео

06:28

Китайское лицемериемнение

06:00

Москва сдаваться не собирается, перелом на фронте возможен в середине октября - Петр ЧерникВидео

05:26

Кейт Миддлтон сняла обручальное кольцо после слухов об изменах принца Уильяма

05:20

Самый вкусный и бюджетный заливной пирог: быстрый рецептВидео

04:59

Пленный командир Азова и его заместители в Москве: РФ готовится к суду над ними - ЖоринВидео

04:25

Как быстро высушить одежду после стирки: 3 простых эффективных способа

03:50

Осень вместо лета: украинцев предупредили о холодной аномалии в августеВидео

©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять