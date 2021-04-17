В ВСУ рассказали, какие провокации готовит Россия на Донбассе

Спецподразделения РФ провоцируют ВСУ на открытие ответного огня - штаб ООС / @vysotskiy.ap

Специальные подразделения РФ проводят подготовку провокационных действий на Донбассе. Они ставят перед собой задачу нанести максимум потерь украинскому личному составу. Российские спецподразделения используются для того, чтобы спровоцировать ответный огонь и задействовать эту ситуацию в противостоянии на информационном поле. Об этом заявил заместитель командующего Объединенными силами, генерал-майор Виктор Ганущак.

Как сообщает Укринформ, военный рассказал о том, что в дальнейшем не исключается усиление российско-украинского военного конфликта на Донбассе. Провокации противника будут продолжаться: российская сторона намерена нанести максимум потерь личному составу украинских войск.

"Будут провокационные обстрелы, противник будет провоцировать. У них стоит задача - нанести максимум потерь личному составу. Это доказывает снайперский огонь, где применяются спецподразделения Российской Федерации непосредственно", - утверждает Ганущак.Читайте такжеГенерал ВСУ объяснил, готова ли армия вернуть Донбасс силой

Также он добавил, что российские спецподразделения в ходе войны используются для того, чтобы вызвать ответный огонь, после чего применить ситуацию в сфере информационной войны.

"Они сюда заезжают, они отрабатывают, а также иногда боевики, которые находятся в траншеях, не знают, что заходят специалисты и работают отдельно по задачам руководства 1-го и 2-го армейского корпуса. Задача у них стоит - нанести урон, чтобы спровоцировать ответный огонь", - подчеркнули в штабе Операции объединенных сил.

Ситуация на Донбассе