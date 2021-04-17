В ВСУ рассказали, какие провокации готовит Россия на Донбассе

Усиление военного конфликта на Донбассе не исключается, считает Виктор Ганущак.
Специальные подразделения РФ проводят подготовку провокационных действий на Донбассе. Они ставят перед собой задачу нанести максимум потерь украинскому личному составу. Российские спецподразделения используются для того, чтобы спровоцировать ответный огонь и задействовать эту ситуацию в противостоянии на информационном поле. Об этом заявил заместитель командующего Объединенными силами, генерал-майор Виктор Ганущак.
Как сообщает Укринформ, военный рассказал о том, что в дальнейшем не исключается усиление российско-украинского военного конфликта на Донбассе. Провокации противника будут продолжаться: российская сторона намерена нанести максимум потерь личному составу украинских войск.
"Будут провокационные обстрелы, противник будет провоцировать. У них стоит задача - нанести максимум потерь личному составу. Это доказывает снайперский огонь, где применяются спецподразделения Российской Федерации непосредственно", - утверждает Ганущак.Читайте такжеГенерал ВСУ объяснил, готова ли армия вернуть Донбасс силой
Также он добавил, что российские спецподразделения в ходе войны используются для того, чтобы вызвать ответный огонь, после чего применить ситуацию в сфере информационной войны.
"Они сюда заезжают, они отрабатывают, а также иногда боевики, которые находятся в траншеях, не знают, что заходят специалисты и работают отдельно по задачам руководства 1-го и 2-го армейского корпуса. Задача у них стоит - нанести урон, чтобы спровоцировать ответный огонь", - подчеркнули в штабе Операции объединенных сил.
Ситуация на Донбассе
- Замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак 8 апреля пригрозил Киеве "защитой Донбасса" в том случае, если произойдет обострение вооруженного конфликта в регионе. Он утверждает, что это может стать "началом конца" Украины.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 9 апреля сделал заявление о том, что армия Украины не планирует проводить операцию по освобождению оккупированных районов Донбасса. Однако украинские вооруженные силы будут готовы противостоять любым провокациям противника.
- В штабе Объединенных сил Украины 16 апреля рассказали, что российская сторона провоцирует украинскую армию на реализацию силового сценария и пугает жителей захваченного Донбасса так называемым "наступлением" ВСУ.
- Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель сказал о том, что Путин 16 апреля отказался от участия в дискуссии по ситуации на Донбассе.