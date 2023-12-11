"Валите в Россию": Тука жестко разнес вброс о войне "до последнего украинца"

Георгий Тука прокомментировал вопрос о вероятных сроках окончания войны в Украине.

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Георгий Тука ответил на вопрос о сроках окончания войны / Коллаж: Главред, фото: Главред, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука прокомментировал вопрос о вероятных сроках окончания войны в Украине.

При этом он ответил на один из вопросов читателей в ходе чата в Главреде о том, что западные СМИ пишут о вероятности продолжения войны в Украине в течении еще как минимум 5 лет.

В то же время собеседник категорически не согласился с пропагандистским тезисом о том, что война может продолжаться "до последнего украинца".

"Советовал бы тому, кто задает такой вопрос, брать чемодан и валить в Россию-матушку. Потому что тезисы о "войне до последнего украинца" и "нами воюют" – это тезисы российской пропаганды", - уверен он.

В то же время эксперт подчеркнул, что откровенной ложью также являются вбросы о том, что Украине якобы некем и нечем воевать.

"А воевать мы будем не до последнего украинца, а до последнего россиянина на территории Украины", - добавил Тука.

Смотрите видео - чат с Георгием Тукой в Главреде:

Кто такой Георгий Тука Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Ранее Тука рассказал о том, заставляют ли Украину согласиться на заморозку войны. Георгий Тука отреагировал на громкие статьи, где рассказывалось, что министры обороны в Германии обсуждали, что стоит подумать над возможностью переговоров.

Напомним, что Тука рассказал, восстановят ли в Украине разрушенные города. Эксперт рассказал, что прежде чем выбирать тот или иной путь, государству нужно будет провести немало международных конференций и круглых столов.

Зеленский допускает изменение хода войны. Он также и не исключает тот факт, что в России нет реальной политической оппозиции Путину. И все, что мы можем видеть - это условную или искусственную оппозицию.

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