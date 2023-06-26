Убийство Кати Гандзюк: Мангера и Левина посадили на 10 лет

Днепровский районный суд Киева огласил приговор по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

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Мангера и Левина посадили на 10 лет / коллаж: Главред, фото: Главред

Суд признал виновными бывшего председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и экс-помощника депутата облсовета Алексея Левина в организации нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк.

Владислава Мангера признали виновным в заказе нападения, а Алексея Левина - в организации. Им присудили по 10 лет лишения свободы. Также они должны выплатить семье Гандзюк компенсацию морального вреда в размере 15 миллионов гривен, передает hromadske.

Суд по делу об убийстве Екатерины Гандзюк длился более трех лет. Мангера обвиняют в заказе нападения, а Левин, по данным следствия, - следил за Гандзюк и организовал нападение.

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В приговоре суд учел пребывание подозреваемых в СИЗО - день пребывания там учли как день заключения.

Также суд удовлетворил гражданский иск о компенсации морального вреда на 15 миллионов гривен. Так, по 5 млн получили родители Екатерины, Виктор и Надежда, а также ее муж Сергей Денисов.

Дело Екатерины Гандзюк: что известно

Напомним, что более трех лет продолжались судебные заседания по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которую 31 июля 2018-го облили серной кислотой.

Одному из фигурантов предъявили новые подозрения - Игоря Павловского заподозрили в незаконном завладении транспортом. Подозреваемый в составе ОПГ похитил транспортные средства на общую сумму 5 миллионов гривен.

Главного подозреваемого по делу Гандзюк экстрадировали в Украину. Алексея Левина в Украину доставил самолет с работниками Национального бюро Интерпола

Мангер покинул здание суда после объявленного перерыва для назначения нового судьи на рассмотрение отвода - заседание по делу Гандзюк перенесли. Адвокат Мангера заявил о фальсификации при выборе судьи.

Всплыли подробности об "организаторе" нападения на Гандзюк. Виктор трипак отметил, что есть люди, которые использовали политическое влияние, чтобы помешать экстрадиции Алексея Левина.

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