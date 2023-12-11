Ветеран АТО предлагает мобилизировать еще одну категорию украинцев: о ком идет речь

До 100 тысяч украинских правоохранителей можно уже сегодня призвать и забрать на фронт, считает Евгений Дикий.

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Евгений Дикий предлагает мобилизировать полицейских и силовиков / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине продолжается мобилизация. Вместо того, чтобы призывать обычных гражданских, можно было бы мобилизировать украинских правоохранителей, которые проходят физическую подготовку, медицинскую комиссию и имеют хотя бы базовые навыки владения оружием. Такое мнение озвучил политический и военный аналитик, ветеран АТО, экс-командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий.

По его словам, сейчас правопорядок в Украине охраняют слишком много людей. 50 или даже 100 тысяч из них вполне можно было бы забрать на фронт, причем сделать это можно очень быстро.

"Нам действительно нужно во время войны 250 тысяч полицейских в тылу? Не много ли людей охраняют наш правопорядок? Я не хочу сказать, что надо их всех на фронт. Конечно, правопорядок нужен. И если бы мы забрали всю полицию на фронт, тогда завтра у нас была бы проблема выйти из дома. Но, простите меня, 250 тысяч — это немного дофига. Вот я думаю, что 50 или 100 тысяч вполне можно было бы забрать на фронт", — сказал Дикий в интервью ТСН.

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Ветеран АТО добавил: для того, чтобы призвать в ряды ВСУ правоохранителей, нужно принять всего лишь одно решение — уменьшить ведомствам квоту на бронирование работников.

"Я привел в пример Национальную полицию, потому что их больше всего. Но ведь на самом деле кроме них еще есть ДБР, НАБУ, НАПК, Фискальная полиция, таможня. Это те структуры, где все работники по определению проходят физподготовку, медкомиссию, обладают хотя бы базовыми навыками владения оружием. То есть они все уже имеют базовый уровень отличный от обычного мобилизованного гражданского", - сказал Дикий.

"В общей сложности это где-то полмиллиона человек. 50-100 тысяч можно абсолютно спокойно забрать, причем сделать это очень быстро", — считает военный аналитик.

Мобилизация в Украине

8 ноября депутаты Верховной Рады девятый раз проголосовали за продление военного положения и мобилизации в Украине еще на 90 дней - до 14 февраля 2024 года.

9 ноября соответствующие законы подписал президент Украины Владимир Зеленский.

До конца 2023 года в Украине должны принять новый законопроект о мобилизации, который будет регулировать вопросы вручения повесток, отсрочки от службы, финансовой мотивации, соблюдения прав военнообязанных.

В Украине предлагают мобилизовать граждан по письменному согласию. Призывать будут тех, кто имеет отсрочку или бронь от мобилизации, а также работников правоохранительных органов. Кроме того, предлагается освобождаться со службы по собственному желанию. Об этом говорится в законопроекте №10209, который зарегистрировали в Верховной Раде.

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