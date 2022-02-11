Везде повылетали окна: на Ровенщине в результате взрыва в доме погибли два человека – видео

На Ровенщине в частном доме погибли от взрыва два человека/ Ольга Ферар "Ровно Вечернее"

В Ровенской области в городе Здолбунов произошел взрыв в частном доме. Двое мужчин погибли на месте.

В полиции Ровенщины рассказывают, что получили вызов о происшествии около 21:00 в четверг, 10 февраля.

Отмечается, что погибшим было 39 и 46 лет. Один из них был собственником жилья, где произошла трагедия, второй – его знакомый.

При этом в полиции пока не разглашают, что именно могло взорваться. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

"На месте происшествия работает руководство и следственно-оперативная группа отделения полиции №6 (г. Здолбунов) Ровенского РУП, специалисты взрывотехнической службы ГУНП. Полицейские устанавливают, какой именно предмет взорвался", – говорится в сообщении.

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В местных СМИ появилась информация, будто в доме взорвалась граната. Об этом сообщили на странице "Радио трек" в Facebook. Однако информацию о взрыве гранаты в полиции пока не подтвердили.

Погибли двое мужчин/ Ольга Ферар "Ровно вечернее"

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Черновцах прогремел мощный взрыв газа. На место сразу выехали скорая и пожарная служба. В результате взрыва пострадали два человека, жильцов всего дома эвакуировали.

Также ранее в Одесской области произошел взрыв в частном доме. В результате погиб человек. Здание, в котором это произошло, было пристроено к двухэтажному жилому дому. Из-за взрыва там разбились окна и двери, и даже частично повредилась капитальная стена.

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