У горсовета Кривого Рога прогремел взрыв: стала известна причина громкого ЧП

Опасный груз мог доставить курьер Новой почты.
В Кривом Роге у здания горсовета произошёл взрыв, сообщают местные Telegram-каналы.
Место происшествия было оцеплено. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал SvoiKR.
На месте инцидента дежурит полиция, там же находятся журналисты.
Отмечается, что опасный груз мог доставить курьер Новой почты.
Позднее стало известно о том, что наличие взрывчатки в коробке под горсоветом Кривого Рога не подтвердилось. Взрывотехники провели контролируемый подрыв.
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Автор: Алексей Тычина