На Одессчине взорвался дом: есть жертвы

Взрыв якобы произошел из-за разгерметизации газового баллона.
В селе Каролино-Бугаз Одесской области вспыхнул мощный взрыв в частном доме. В результате погиб человек.
Как сообщает ГСЧС региона в среду, 29 декабря, скончался 80-летний мужчина.
Здание было пристроено к двухэтажному жилому дому. Из-за взрыва там разбились окна и двери, а даже частично повредилась капитальная стена.
Ликвидировали последствия взрыва больше 15 спасателей.
Напомним, накануне в городе Чортков Тернопольской области загорелся склад на территории хлебокомбината. Пожар достиг таких масштабов, что для его тушения привлекли пожарный поезд.
Также ранее во Львове прогремел взрыв в жилом доме. После этого в помещении вспыхнул пожар. Пострадали три человека – их с ожогами средней степени тяжести госпитализировали в больницу.
Читайте также:
- Взрыв дома в Новой Одессе: под завалами нашли еще одного погибшего
- Отопление не включили и грелись духовкой: почему произошел взрыв в многоэтажке в Новой Одессе
- На Бурштынской ТЭС прогремел взрыв, пострадали пять человек
- Утром в Киеве прогремел взрыв - неизвестные подорвали банкомат и украли деньги
- На Львовщине мощный взрыв разнес частный дом: много пострадавших, среди них - ребенок
- В больнице на Прикарпатье прогремел взрыв: число жертв возросло до четырех
Автор: Ульяна Виноградова