На Одессчине взорвался дом: есть жертвы

Взрыв в частном доме / ГСЧС

В селе Каролино-Бугаз Одесской области вспыхнул мощный взрыв в частном доме. В результате погиб человек.

Как сообщает ГСЧС региона в среду, 29 декабря, скончался 80-летний мужчина.

Здание было пристроено к двухэтажному жилому дому. Из-за взрыва там разбились окна и двери, а даже частично повредилась капитальная стена.

Ликвидировали последствия взрыва больше 15 спасателей.

Напомним, накануне в городе Чортков Тернопольской области загорелся склад на территории хлебокомбината. Пожар достиг таких масштабов, что для его тушения привлекли пожарный поезд.

Также ранее во Львове прогремел взрыв в жилом доме. После этого в помещении вспыхнул пожар. Пострадали три человека – их с ожогами средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

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