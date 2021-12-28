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Страшный пожар под Тернополем: горит склад хлебокомбината

28 декабря 2021, 21:41
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Огонь охватил 1300 квадратных метров.

Горит 1300 кв.м. / ГСЧС

Вечером во вторник, 28 декабря, в городе Чортков Тернопольской области загорелся склад на территории хлебокомбината. Пожар достиг таких масштабов, что для его тушения привлекли пожарный поезд.

Как говорится в Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), огонь вспыхнул около 19:25.

Отмечается, что загорелась крыша здания площадью около 1,3 тысячи квадратных метров.

Пожар случился в здании вблизи со складом горюче-смазочных материалов (ГСМ) железнодорожного депо.

Поэтому спасатели сосредоточили основные силы на борьбу с огнем, чтобы исключить возможность его перекидывания на место хранения ГСМ.

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Всего в тушении задействованы 35 человек и 8 единиц спецтехники.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в Сумской области семье погорельцев неравнодушные помогли собрать деньги на новый дом. Их предыдущее жилье уничтожил пожар, после чего 14 детей и 9 взрослых оказались на улице.

Также ранее во Львове прогремел взрыв в жилом доме. После этого в помещении вспыхнул пожар. Пострадали три человека – их с ожогами средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

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