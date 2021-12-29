В больнице на Прикарпатье прогремел взрыв: число жертв возросло до четырех

В Косовской центральной районной больнице вечером 28 декабря произошел взрыв / Фото facebook.com/MNSIFR

В Ивано-Франковской области прогремел взрыв в Косовской центральной районной больнице. Число жертв возросло. По предварительным данным, данным погибли четыре человека. Сначала сообщалось о двух погибших.

Как сообщила глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук, один человек погиб от болезни COVID-19, трое - от пожара.

По ее словам, еще три человека пострадали от взрыва. Их направили в Ивано-Франковскую областную больницу.

"Им предоставляется весь спектр помощи", - сказала Онищук.

Глава Ивано-Франковской ОГА подчеркнула, что все экстренные службы города работают в экстренном режиме.

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На место инцидента сразу прибыли следственно-оперативная группа, следователи следственного управления, эксперты-криминалисты, спасатели и другие экстренные службы.

Взрыв произошел в реанимационной палате больницы / Фото facebook.com/MNSIFR

Следователи осуществляют первоочередные необходимые меры по установлению обстоятельств и причин пожара. Информация о происшествии внесена в журнал Единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. После осмотра места происшествия будет решаться вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал Главред, после 21:00 во вторник, 28 декабря, в палате реанимационного отделения на первом этаже Косовской центральной районной больницы произошел взрыв. Около 22:00 пожар был ликвидирован.

Вначале сообщалось о двух погибших. Пожарные спасли из огня трех человек. Спасатели уточнили, что погибли пациенты больницы.

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