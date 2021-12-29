В больнице на Прикарпатье прогремел взрыв: число жертв возросло до четырех

Один человек погиб от болезни COVID-19, трое - от пожара. Еще три человека пострадали от взрыва. Их направили в Ивано-Франковскую областную больницу.
В Ивано-Франковской области прогремел взрыв в Косовской центральной районной больнице. Число жертв возросло. По предварительным данным, данным погибли четыре человека. Сначала сообщалось о двух погибших.
Как сообщила глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук, один человек погиб от болезни COVID-19, трое - от пожара.
По ее словам, еще три человека пострадали от взрыва. Их направили в Ивано-Франковскую областную больницу.
"Им предоставляется весь спектр помощи", - сказала Онищук.
Глава Ивано-Франковской ОГА подчеркнула, что все экстренные службы города работают в экстренном режиме.
На место инцидента сразу прибыли следственно-оперативная группа, следователи следственного управления, эксперты-криминалисты, спасатели и другие экстренные службы.
Следователи осуществляют первоочередные необходимые меры по установлению обстоятельств и причин пожара. Информация о происшествии внесена в журнал Единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. После осмотра места происшествия будет решаться вопрос об открытии уголовного производства.
Как сообщал Главред, после 21:00 во вторник, 28 декабря, в палате реанимационного отделения на первом этаже Косовской центральной районной больницы произошел взрыв. Около 22:00 пожар был ликвидирован.
Вначале сообщалось о двух погибших. Пожарные спасли из огня трех человек. Спасатели уточнили, что погибли пациенты больницы.
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