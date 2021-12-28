В Ивано-Франковской области взорвалась больница, есть жертвы

Взрыв в больнице / ГСЧС

В Ивано-Франковской области произошел взрыв в Косовской центральной районной больнице. Жертвами взрыва, по предварительным данным, стали два человека.

Как сообщает Минздрав, взрыв произошел в одной из палат реанимационного отделения больницы.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются и уточняются.

"По имеющейся информации, в результате инцидента погибли два человека", - заявили в министерстве.

Как рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, взрыв в больнице произошел после 21:00 в палате реанимационного отделения на первом этаже.

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Около 22:00 пожар был ликвидирован. Пожарные спасли из огня трех человек.

Спасатели отметили, что оба погибших - это пациенты больницы.

Напомним, во Львове в квартире новостройки погибла влюбленная пара. 27-летний парень и 28-летняя девушка задохнулись от дыма во сне и умерли, не приходя в сознание.

Ранее сообщалось, что во Львове прогремел взрыв в жилом доме. После этого в помещении вспыхнул пожар. Пострадали три человека – их с ожогами средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

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