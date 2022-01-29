Взрывы на военных складах: в Чехии по ошибке уничтожили секретный документ

В Чехии уничтожили секретный документ

Канцелярия президента Чехии Милоша Земана по ошибке уничтожила секретный документ о взрывах во Врбетице в 2014 году. По этому факту полиция начала проверять обстоятельства уничтожения документа, сообщает Радио Прага

В документе содержались данные о причастности к унесшим жизни двух человек и нанесшим огромный финансовый ущерб взрывам агентов российской военной разведки ГРУ.

Секретный документ, в котором фигурируют имена двух агентов ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, также связанных с делом о попытке отравления в Великобритании ядом типа "Новичок" Сергея Скрипаля, было уничтожено случайно вместе с некоторыми иными документами.

Об уничтожении документа чешской контрразведкой полиция узнала в ходе проверки соблюдения резиденцией президента режима работы с такого рода данными.

Ранее чешская разведка установила, что к взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

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Что произошло в Чехии в 2014 году

16 октября 2014 года в селе Врбетице Злинского края произошла серия взрывов на складах боеприпасов.

На складе № 16, которая арендовала остравская фирма Imex Group, хранилось 12,8 тонны боеприпасов различных видов. Он взорвался в октябре 2014 году, унеся жизни двух сотрудников компании.

Эта же фирма арендовала в вербетицком складском комплексе и склад № 12, который взорвался два месяца спустя.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила русский след в организации взрывов.

Скандал с поддельными паспортами Петрова и Боширова

Ранее копию паспорта гражданина Молдавии на имя Николай Попа опубликовала расследовательская группа Bellingcat.

Утверждается, что она фигурирует в материалах чешского следствия о взрывах на складах боеприпасов в селении Врбетице в 2014 году, в которых подозревают сотрудников ГРУ.

"Мишкин-Петров" стал гражданином Молдовы Николае Попа, а "Чепига-Боширов" превратился в гражданина Таджикистана Руслана Табарова.

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