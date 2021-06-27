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Взрывы на военных складах в Чехии: Прага выдвинула Москве громкое обвинение

27 июня 2021, 18:47
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Заявление Андрея Бабиша стало ответом Милошу Земана который призвал рассматривать разные версии событий во Врбетице.

Бабиш
Андрей Бабиш / УНИАН

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о том, что к взрывам боеприпасов на складах в Врбетице причастны спецслужбы Российской Федерации.

Других версий власти Чехии не рассматривают, подчеркнул он в эфире CNN Prima News.

Чешский премьер обратил внимание на то, что правительство страны убеждено, что к взрывам в Врбетице причастны именно российские спецслужбы. И те, кто ищет другие причины трагедии, поступает плохо.

"Мы убеждены, что это было акцией российских шпионов. Если кто-то говорит что-то другое, то это нехорошо", - говорит премьер-министр Чехии.

Он также отметил, что намерен обсудить с президентом Земаном расхождения во взглядах относительно версий случившегося во Врбетице в понедельник.

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Отметим, что заявление Бабиша стало ответом на интервью президента Чехии Милоша Земана тому же телеканалу. В нем Земан заявил, что считает нужным рассматривать разные версии событий во Врбетице.

Что произошло в Чехии в 2014 году

16 октября 2014 года в селе Врбетице Злинского края произошла серия взрывов на складах боеприпасов.

На складе № 16, которая арендовала остравская фирма Imex Group, хранилось 12,8 тонны боеприпасов различных видов. Он взорвался в октябре 2014 году, унеся жизни двух сотрудников компании.

Эта же фирма арендовала в вербетицком складском комплексе и склад № 12, который взорвался два месяца спустя.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила русский след в организации взрывов.

Скандал с поддельными паспортами Петрова и Боширова

Ранее копию паспорта гражданина Молдавии на имя Николай Попа опубликовала расследовательская группа Bellingcat.

Утверждается, что она фигурирует в материалах чешского следствия о взрывах на складах боеприпасов в селении Врбетице в 2014 году, в которых подозревают сотрудников ГРУ.

"Мишкин-Петров" стал гражданином Молдовы Николае Попа, а "Чепига-Боширов" превратился в гражданина Таджикистана Руслана Табарова.

новости России Андрей Бабиш новости Чехии
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