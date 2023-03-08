Военный эксперт объяснил, велик ли шанс атаки врагов на запорожском направлении

Российские оккупанты не данный момент не смогут пойти в наступление на Запорожском направлении, считает военный эксперт Сергей Грабский.

Русские оккупанты на

Велик ли шанс атаки врагов на запорожском направлении: прогноз эксперта / коллаж фото УНИАН

Русские оккупанты на данный момент не смогут собрать достаточно людей и техники – для того, чтобы пойти в наступление на Запорожском направлении. Об этом в эфире единого телемарафона рассказал известный военный эксперт Сергей Грабский.

видео дня

"Активизацию боевых действий на запорожском направлении в ближайшее время мы не увидим. Потому что противник не может собрать достаточно сил и средств. Да, мы отмечаем очень осторожное сосредоточение противника на подступах к Орехову, но говорить о том, что они смогут нанести какой-то серьезный удар в направлении Запорожья, несмотря на то, что на сегодняшний день это их приоритетная цель пока рано. Более того — мы видим достаточно активную переброску подразделений из Беларуси именно на Ростовскую область и дальнейшее их использование именно на Восточном направлении", — пояснил эксперт.

Как говорит Грабский, на данный момент, страна-агрессор, РФ физически не сможет обеспечить достаточное количество войск для того, чтобы проводить одновременные наступления на нескольких направлениях.

Ситуация в Бахмуте

Ранее спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый назвал главную задачу защитников Бахмута. По его словам, украинские военные, которые продолжают удерживать город Бахмут в Донецкой области, истощают российских оккупантов и готовят начало для контрнаступления ВСУ. Именно на Бахмут по состоянию на это время приходится треть ежедневных потерь российских захватчиков.

В New York Times News пишут, что украинские десантники пошли в контрнаступление в Бахмуте и помешали российским оккупантам взять город в окружение. Защитники атаковали врага и обстреливали российские позиции артиллерией. Украинские десантники отбили оккупантов от последней главной магистрали до Бахмута.

В то же время в CNN со ссылкой на разведку НАТО сообщают, что страна-агрессор Россия потеряла в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем Украина. Так, один из чиновников НАТО сообщил, что соотношение пять к одному – это обоснованная оценка, основанная на данных разведки альянса.

Кто такой Сергей Грабский Сергей Грабский – украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО уехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль НАТО "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

Другие похожие новости: