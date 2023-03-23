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Военный эксперт пояснил, как ВСУ сможет уничтожить Крымский мост

23 марта 2023, 01:35
Военный эксперт Роман Свитан назвал условия, позволяющие ВСУ ударить по Крымскому мосту, а также перечислил типы ракет, которые для этого нужны.
Свитан, Крымский мост
Роман Свитан и Крымский мост / t.me/kazansky

Для уничтожения Крымского моста должно хватить даже для тех ракет, которые уже есть на вооружении ВСУ. Об этом в эфире "24 канала" заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан.

Как говорит эксперт, построенный недавно Крымский мост не способен выдержать ракетную атаку ‒ в отличие от мостов, построенных во времена СССР. Свитан утверждает, что его слова подтверждает случай Антоновского моста в Херсоне. Тот не смогли уничтожить сотни ракет, которые были выпущенные бойцами ВСУ из американских ракетных установок HIMARS.

"Туда выпустили около 100 "хаймарсов", проперфорировали дорожное покрытие, но он остался стоять, хотя по нему и нельзя было передвигаться. Он упал только тогда, когда его взорвали россияне во время отступления", – считает эксперт.

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А вот Крымский мост, утверждает Свитан, сделан из материалов гораздо более худшего качества, чем Антоновский ‒ да еще и к тому же построен в районе сейсмической активности.

Эксперт утверждает, что для уничтожения Крымского моста достаточно и тех ракет, которые уже есть в распоряжении ВСУ – Harpoon и "Нептун" (с дальностью поражения около 300 км). Особенно сильно упростится ситуация, когда ВСУ побережье Азовского моря, оттуда до Крымского моста по прямой примерно 150 километров.

"Даже если половину ракет собьет российское ПВО, а половина долетит – мост будет уничтожен", – отметил Свитан.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Что делать Украине с Крымским мостом

Военный эксперт Роман Свитан полагает, что Крымский мост должен быть уничтожен. По его мнению, вопрос сокрушения эстакады зависит от количества и качества боеприпасов, которые для этого будут применены.

В частности, мост может быть разрушен как ракетами ATACMS, так и Storm Shadow.

Капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМСУ Андрей Рыженко считает, что Крымский мост является очень большим объектом, а для его сокрушения нужно разработать целый план. Рыженко отметил, что мост построен в такой зоне, что есть серьезные сомнения относительно безопасности его использования даже в качестве гражданского объекта.

Как полагает бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, уничтожение Крымского моста вряд ли приведет к капитуляции агрессора России. По словам Туки, для разрушения эстакады ВСУ понадобится много ракет.

Возвращение Крыма в Украину:

война России и Украины Роман Свитан
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