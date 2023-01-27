ВСУ с F-16 "решат вопрос" с Крымским мостом и базами РФ - эксперт

Передача Украине западных самолетов изменит характер войны, уверен Валерий Романенко.

ВСУ могут вооружить F-16 / УНИАН, Скриншот

Современные западные многоцелевые самолеты выполняют сразу несколько задач, при этом они могут использоваться как самолет прорыва ПВО и самолет радиоэлектронной борьбы, рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко.

ВСУ на начальном этапе будет достаточно одной бригады американских F-16, отметил он в интервью Сurrenttime.

"Для начала нам бы хватило одной бригады, это 24 самолета, плюс там четыре запасных самолета или двухместных самолета, это уже без вариантов. Можно начинать и с одной эскадрильи, но нельзя начинать с одного звена, потому что это просто раскроет карты. Весь эффект от новой военной техники в ее массовости с первого момента", - пояснил эксперт.

При этом он уверен в том, что передача Украине западных самолетов изменит характер войны.

"Получив F-16, причем если мы их получим в полном комплекте, то мы будем превосходить противника по дальности стрельбы, по возможности обнаружения, по системам бортовой обороны истребителей, потому что F-16 имеет более эффективные системы бортовой защиты, чем русские самолеты", - говорит собеседник.

Он также не исключил передачу Украине F-16 с полной номенклатурой оборудования, куда входят и дальнобойные ракеты.

"И тогда будет решен вопрос с Крымским мостом, с Керченскими портами, с Севастопольским портом, с базами снабжения российских войск и так далее. В общем все проблемы, которые сейчас перед нами стоят остро, с получением самолетов, с дальнобойным оружием будут решены если не одномоментно, то за достаточно короткий период", - добавил Романенко.

Ранее Владимир Зеленский призвал увеличить военную помощь Украине для отражения вооруженной агрессии РФ.

Он также призвал союзников созвать новое заседание в формате "Рамштайн" для того, чтобы обсудить отправку в Украину дальнобойных ракет и истребителей F-16.

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство. Такое заявление озвучил во время парламентских дебатов в четверг министр иностранных дел Вопке Хукстра.

Читайте еще: