glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ с F-16 "решат вопрос" с Крымским мостом и базами РФ - эксперт

27 января 2023, 12:53
Передача Украине западных самолетов изменит характер войны, уверен Валерий Романенко.
F-16
ВСУ могут вооружить F-16 / УНИАН, Скриншот

Современные западные многоцелевые самолеты выполняют сразу несколько задач, при этом они могут использоваться как самолет прорыва ПВО и самолет радиоэлектронной борьбы, рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко.

ВСУ на начальном этапе будет достаточно одной бригады американских F-16, отметил он в интервью Сurrenttime.

"Для начала нам бы хватило одной бригады, это 24 самолета, плюс там четыре запасных самолета или двухместных самолета, это уже без вариантов. Можно начинать и с одной эскадрильи, но нельзя начинать с одного звена, потому что это просто раскроет карты. Весь эффект от новой военной техники в ее массовости с первого момента", - пояснил эксперт.

При этом он уверен в том, что передача Украине западных самолетов изменит характер войны.

"Получив F-16, причем если мы их получим в полном комплекте, то мы будем превосходить противника по дальности стрельбы, по возможности обнаружения, по системам бортовой обороны истребителей, потому что F-16 имеет более эффективные системы бортовой защиты, чем русские самолеты", - говорит собеседник.

Он также не исключил передачу Украине F-16 с полной номенклатурой оборудования, куда входят и дальнобойные ракеты.

"И тогда будет решен вопрос с Крымским мостом, с Керченскими портами, с Севастопольским портом, с базами снабжения российских войск и так далее. В общем все проблемы, которые сейчас перед нами стоят остро, с получением самолетов, с дальнобойным оружием будут решены если не одномоментно, то за достаточно короткий период", - добавил Романенко.

Ранее Владимир Зеленский призвал увеличить военную помощь Украине для отражения вооруженной агрессии РФ.

Он также призвал союзников созвать новое заседание в формате "Рамштайн" для того, чтобы обсудить отправку в Украину дальнобойных ракет и истребителей F-16.

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство. Такое заявление озвучил во время парламентских дебатов в четверг министр иностранных дел Вопке Хукстра.

Читайте еще:

военный самолет F-16 война России и Украины Валерий Романенко
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:00

"Вскоре в небе Украины": Данилов заинтриговал намеком на возможное получение истребителей F-16

12:53

ВСУ с F-16 "решат вопрос" с Крымским мостом и базами РФ - экспертВидео

12:34

Дорофеева выпустила трогательный трек о любви на расстоянии из-за войны

12:04

РФ до 24 февраля устроит один из самых массовых ракетных ударов и пойдет в наступление – аналитикВидео

12:03

Больше никогда не слипнется: как на самом деле правильно варить рисВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:53

Аналитик объяснил, почему Путин решился воевать с Украиной и с западным миромВидео

11:53

Тищенко выгнали из фракции Слуга народа после зашквара с поездкой в ТаиландВидео

11:30

Как отрастить роскошные волосы в домашних условиях: простейшие трюки, о которых многие забываютВидео

11:29

Не только Leopard: Польша даст Украине дополнительно 60 модернизированных танковВидео

Реклама
11:26

Закрывала лицо и отворачивалась: Тимошенко подловили на пляже в Дубае во время войныВидео

10:59

Комплексует из-за низкого роста: в Британии едко высмеяли коротышку ПутинаВидео

10:51

Целью был не Рогозин: СМИ узнали, на кого охотились ВСУ в ресторане Донецка

10:41

Мечты исполнятся по щелчку пальцев: три знака Зодиака целый год будут под покровительством ВселеннойВидео

10:26

Путин планирует годы войны: на Западе спрогнозировали сроки нового наступления РФВидео

10:22

Зачем класть сахар рядом с хлебом: не придется выбрасывать важный продукт

10:03

"Украина смогла бы доминировать на поле боя": в ОП сказали, какой техники не хватает ВСУ для победВидео

09:57

Страх покушения и отравления: СМИ рассказали, как распознать двойника ПутинаВидео

09:55

Дешево и сердито: почему в СССР женщины мыли голову стиральным порошком

09:34

Опасность нового массированного удара: в ОП назвали, чем РФ готова бить по УкраинеВидео

09:14

Молодая жена Цекало снялась топлес

Реклама
09:10

Танки Leopard-2 и Abrams помогут развалить оборону Путина на фронте – генерал РоманенкоВидео

09:00

К 24 февраля Россия пойдет в наступление, устроит ракетный обстрел и атакует из Беларуси – КочетковВидео

08:48

Гороскоп на неделю 30 января-5 февраля 2023: Близнецам – доходы, Весам – крупные покупки

08:45

Французский "монстр": ВСУ могут получить мощный танк Leclerc, но есть нюансВидео

08:40

Путина убьют в 2023 году: астролог Влад Росс описал сценарий гибели диктатораВидео

08:38

Международный трибунал для России может появиться к лету - НуландВидео

07:50

И это не предел: в Украине резко подскочила цена на популярный овощВидео

07:50

РФ пытается прорвать оборону Бахмута и Угледара, там идут ожесточенные бои – ISWВидео

07:49

Попытка – пытка: какие знаки зодиака совершенно несовместимы в любвиВидео

07:30

Гороскоп на сегодня 27 января 2023: Тельцам – общение, Ракам – чувства, а Рыбам – изменения

07:07

В России произошел переворот, Путин отстранен от власти - астролог Влад Росс

06:49

Идет смена эпох - и все из-за нашей войны с Россиеймнение

06:25

Франция рассматривает возможность передачи Украине истребителей - соратник МакронаВидео

05:41

День ангела Нины 2023 – теплые поздравления с днем ангела Нины

05:30

Как быстро убрать пень с участка: 5 рабочих способов, которые помогут решить проблему

05:00

С Днем Елены 2023 - поздравления с Днем ангела Елены в картинках, открытках и стихах

04:44

Волочкова с Джигурдой опозорились, пытаясь показать свою любовь к РоссииВидео

04:05

Жданов пояснил нюансы мобилизации мужчин в ВСУ

03:20

Мужчины будут в восторге от них: роскошный рецепт картофельных блинчиков на Масленицу 2023Видео

03:00

Лучше, чем ароматизатор: топ-6 самых душистых комнатных растений

Реклама
02:35

Продукты быстро портятся: как сохранить низкую температуру в холодильнике без светаВидео

02:10

Вьюга и "жара": синоптики рассказали, какой ждать аномалии в февралеВидео

01:35

РФ атакует Украину в три шага: эксперт рассказал о хитростях оккупантовВидео

00:51

Зачем 27 января нужно пить молоко всем: приметы и что нельзя делатьВидео

00:19

"Российские и американские танки горят одинаково": Миланович оскандалился заявлением о войне в УкраинеВидео

26 января, четверг
23:35

Самые модные стрижки боб 2023 – 5 вариантов, которые омолаживают образ и будоражат воображение

23:30

Действовали скрытно: в ВСУ рассказали детали ухода военных из СоледараВидео

23:20

"Разрушат еще один город Украины, начнется "треш": астролог предупредила о чудовищном бое в февралеВидео

23:13

От замкнутости до боязни неизвестного: как узнать характер по форме пальцев рукВидео

23:13

"Следующие месяцы будут решающими": в Пентагоне выступили с заявлением о боевых действиях в УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять