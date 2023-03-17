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Военный эксперт пояснил, почему ситуация в Бахмуте может перемениться в пользу ВСУ

17 марта 2023, 02:05
Военный эксперт Роман Свитан отмечает, что украинским военным, которые сейчас в Бахмуте, пока далеко до полного окружения.
Свитан, ВСУ
Роман Свитан/ коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

В городе Бахмут, что на Донетчине, где последние несколько месяцев идут жестокие бои между ВСУ и русскими оккупантами, на данный момент сложилась в тактическом плане двоякая ситуация. Об этом в эфире "24 канала" заявил полковник запаса ВСУ, известный военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан.

С одной стороны, украинские войска в Бахмуте находятся практически в полуокружении. С другой – россияне могут сами оказаться в таком положении.

"Вот эта вся "ЧВКшная братия", пытающаяся двигаться в сторону Славянска, может попасть в полуокружение. Из-под Бахмута выход на Белогоровку или обратно – и весь этот наступательный потенциал будет в оперативном окружении, а дальше ликвидирован", – объяснил он.

видео дня

По мнению военного эксперта, в окружение могут попасть минимум три бригады – до 7,5 тысячи человек.

"Это достаточно существенные проблемы для россиян. Но чтобы нам окружить их и совершить подобные действия, нужно 3 – 5 штурмовых бригад. Совершить марш-броски по 10-15 километров, а этого достаточно, чтобы "откусить" эту голову, которая двигается на Славянск", – подытожил Свитан.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Ситуация в Бахмуте

Ранее спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый назвал главную задачу защитников Бахмута. По его словам, украинские военные, которые продолжают удерживать город Бахмут в Донецкой области, истощают российских оккупантов и готовят начало для контрнаступления ВСУ. Именно на Бахмут по состоянию на это время приходится треть ежедневных потерь российских захватчиков.

В New York Times News пишут, что украинские десантники пошли в контрнаступление в Бахмуте и помешали российским оккупантам взять город в окружение. Защитники атаковали врага и обстреливали российские позиции артиллерией. Украинские десантники отбили оккупантов от последней главной магистрали до Бахмута.

В то же время в CNN со ссылкой на разведку НАТО сообщают, что страна-агрессор Россия потеряла в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем Украина. Так, один из чиновников НАТО сообщил, что соотношение пять к одному – это обоснованная оценка, основанная на данных разведки альянса.

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