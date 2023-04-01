Военный эксперт спрогнозировал, применит РФ против Украины тактическое ядерное оружие

Недавние заявления диктатора Путина о том, что он хочет разместить в Беларуси ядерное оружие, имеют своей целью не угрозы Киеву, считает Олег Жданов.

Применит РФ против Украины тактическое ядерное оружие: прогноз Олега Жданов/ коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Тактическое ядерное оружие в формате электромагнитного импульсного удара страна-агрессор России против Украины никак не сможет применить. Об этом в интервью Главреду сказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

"Вопрос применения электромагнитного импульса пока находится в области научной фантастики. Чтобы получить настолько мощный импульс даже на территории какой-либо из областей Украины, нужно взорвать 100 мегатонную бомбу при высотном ядерном взрыве. Сценарий нереален. И далеко не факт, что электромагнитный импульс в большом и обозримом радиусе выведет электронику из строя. Это иллюзорная пугалка – такая же, как и ядерная зима, и существует только в теории. На практике ее никто не проверял, потому что, слава Богу, ядерной войны в мире до сих пор не случилось", ‒ сказал он.

Жданов считает, что недавние заявления русского диктатора Путина о том, что он хочет разместить в Беларуси ядерное оружие, имеют своей целью не угрозы Киеву, а попытаться напугать страны НАТО.

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"Что касается возможности применения тактического ядерного оружия по Украине, если Путин собирался бы прибегнуть к такому шагу, смысл его сегодня вести в Беларусь? Тогда оружие было бы на территории Украину или же где-то в Ростовской или Белгородской областях. Там, где есть возможности для его применения. Тактическое оружие – это ракеты дальностью от 100 до 150 километров. Дальше идут уже оперативно-тактические средства. Полагаю, что белорусский гамбит, в который играет Путин, это история не про Украину. Идет бодание, попытка напугать НАТО и создать иллюзию России как мощной и грозной державы", ‒ сказал он.

Путин угрожает размещением тактического ядерного оружия в Беларуси

Руководитель страны-оккупанта России Владимир Путин 25 марта объявил о своих якобы "намерениях" разместить ядерное оружие на территории республики Беларусь.

К 1 июля планируют достроить специальное хранилище в РБ. По словам Путина, Минск, дескать, "не получит контроля над ядерными зарядами".

В Белом доме сказали, что Вашингтон на данный момент не видит признаков перемещения ядерного оружия в Беларусь с территории РФ. Штаты будут в дальнейшем наблюдать за ситуацией.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что планы Путина по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси сигнализируют о его страхе. Путин терпит поражение и пытается всех пугать. При этом российский директор нарушает договор о нераспространении ядерного оружия.

Война России против Украины: