Военный эксперт спрогнозировал, сколько времени ВСУ целесообразно удерживать Бахмут

Бахмут следует держать до той точки развития событий в рамках украино-российской войны, которая будет логичной, полезной и целесообразной для ВСУ. Об этом в комментарии "24 каналу" заявил известый военный эксперт Петр Черник.
"Я на 100% доверяю нашему генеральному штабу. Уверен, что все потенциальные сценарии просчитаны. Если дойдет такой момент, что оперативное отступление будет оправдано – не нужно этого бояться. Сражения могут быть проиграны", – объяснил он.
Как говорит Черник, у русских оккупантов сейчас нет достаточного количества средств – для того, чтобы осуществлять полноценные классические военные наступательные операции на двух направлениях – Бахмут и Угледар.
Эксперт напомнил, что Бахмут – стратегический объект, поскольку от него разветвляется сеть дорог на Лисичанск и Северодонецк.
"Американцы в 1941 году проиграли бешеную битву во время Перл-Харбора. Японцы радовались, что "еще полшага и США упадет, мы будем победителями". Не так сложилось и таких примеров могу привести множество", – подытожил Черник.
Потери русских оккупантов в боях с ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля заявил о катастрофических потерях России. Он напомнил, что государство-агрессор совсем не беспокоится о своих солдатах. В том числе и о случае, когда в боях под Угледаром была полностью разгромлена элитная 155-я бригада морской пехоты из Владивостока.
До того, как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, в результате мощных прилетов по позициям российских оккупантов в захваченном Мариуполе Донецкой области уничтожены и ранены десятки россиян.
Как отметил руководитель Службы внешней разведки Украины и генерал армии Николай Маломуж, власть России скрывает реальные потери своей армии, которые она несет в войне против Украины. По его словам, более 55 тысяч россиян уже убиты и 60-70 тысяч ранены. Всего около 100 тысяч убитых и раненых. Он подчеркнул, что около 90% оккупантов – без ног, без рук, с тяжелыми ранениями и увечьями. Обратно на фронт возвращается лишь 10%
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