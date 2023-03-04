Военный эксперт спрогнозировал, сколько времени ВСУ целесообразно удерживать Бахмут

Военный эксперт отдельно напомнил, что Бахмут – стратегический объект, поскольку от него разветвляется сеть дорог на Лисичанск и Северодонецк.

Сколько времени ВСУ целесообразно удерживать Бахмут: прогноз эксперта / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Бахмут следует держать до той точки развития событий в рамках украино-российской войны, которая будет логичной, полезной и целесообразной для ВСУ. Об этом в комментарии "24 каналу" заявил известый военный эксперт Петр Черник.

"Я на 100% доверяю нашему генеральному штабу. Уверен, что все потенциальные сценарии просчитаны. Если дойдет такой момент, что оперативное отступление будет оправдано – не нужно этого бояться. Сражения могут быть проиграны", – объяснил он.

Как говорит Черник, у русских оккупантов сейчас нет достаточного количества средств – для того, чтобы осуществлять полноценные классические военные наступательные операции на двух направлениях – Бахмут и Угледар.

видео дня

Эксперт напомнил, что Бахмут – стратегический объект, поскольку от него разветвляется сеть дорог на Лисичанск и Северодонецк.

"Американцы в 1941 году проиграли бешеную битву во время Перл-Харбора. Японцы радовались, что "еще полшага и США упадет, мы будем победителями". Не так сложилось и таких примеров могу привести множество", – подытожил Черник.

Потери русских оккупантов в боях с ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля заявил о катастрофических потерях России. Он напомнил, что государство-агрессор совсем не беспокоится о своих солдатах. В том числе и о случае, когда в боях под Угледаром была полностью разгромлена элитная 155-я бригада морской пехоты из Владивостока.

До того, как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, в результате мощных прилетов по позициям российских оккупантов в захваченном Мариуполе Донецкой области уничтожены и ранены десятки россиян.

Как отметил руководитель Службы внешней разведки Украины и генерал армии Николай Маломуж, власть России скрывает реальные потери своей армии, которые она несет в войне против Украины. По его словам, более 55 тысяч россиян уже убиты и 60-70 тысяч ранены. Всего около 100 тысяч убитых и раненых. Он подчеркнул, что около 90% оккупантов – без ног, без рук, с тяжелыми ранениями и увечьями. Обратно на фронт возвращается лишь 10%

Другие новости о войне: