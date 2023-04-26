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Военный эксперт спрогнозировал, сможет ли Кремль мобилизовать гигантские орды в армию

Дмитрий Видоменко
26 апреля 2023, 01:35
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Все действия в военном плане путинского режима, говорит Евгений Дикий, более или мене сводятся к тому, чтобы попытаться "принудить Украину к перемирию".
Дикий, русская армия
Дикий, русская армия / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Все планы кремлевского режима по набору гигантского количества людей в свои оккупационные войска пока разбиваются об ограничения их же мобилизационной системы. Об этом заявил в интервью Главреду политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

"Дело в том, что есть распространенное представление, что у россиян неограниченное количество живой силы. Надо - наберут миллион, два. В теории это так, но на практике – нет. Действительно, абстрактный запас человеческой силы в них можно считать неограниченным по сравнению с нами. Но есть нюанс - пропускная способность мобилизационной системы, то есть сколько людей одновременно можно призвать, завести в пункты сбора, хоть как-то одеть, обмундировать, накормить, вооружить и я уже молчу о том, чтобы хотя бы чему-то научить. Хотя это желательно, ведь россияне уже сами убедились, что надежда на то, что кто-то 20 лет назад служил срочную службу, не срабатывает. Да и даже без обучения их надо вооружить, посадить на что-то, что едет (а желательно, чтобы оно было еще и бронированным)", ‒ сказал он.

Как говорит Дикий, события минувшей осени показали, что русские оккупанты с большим трудом могут в более-менее сжатые сроки мобилизовать до 200-300 тысяч человек.

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"Эту пропускную способность мы уже проверили – осенью они едва вытащили 300 тысяч человек, но с большими сбоями системы. Фактически они сами дошли до того, что их пропускная система – это одновременно мобилизовать по 200 тысяч человек, и где-то 3-4 месяца у них уходит на "обработку" мобилизованной массы до того, как она окажется на фронте. То есть немного упрощая можно сказать, что их мобилизационная способность – по 200 тысяч человек в квартал", ‒ считает он.

Именно поэтому, говорит Дикий, все действия в военном плане путинского режима более или мене сводятся к тому, чтобы попытаться "принудить Украину к перемирию". И вот как раз по этой причине Кремлю нельзя давать время на передышку.

"Вы, должно быть, обратили внимание, что сейчас они огромные дипломатические усилия через всех своих союзников и нейтралов прилагают к тому, чтобы договориться с нами о временном прекращении огня по нынешней линии. Фактически все действия РФ в течение последних месяцев в их терминологии примерно звучали бы как "принуждение к перемирию". А оно им нужно именно для этого - они не успевают прямо сейчас досыпать еще людей. Они очень много досыпали осенью, и сейчас то, что их там очень много – наша главная проблема. Потому что, когда некоторые немного эйфорически оценивают перспективы наступления ВСУ, надо помнить, что год назад к нам зашли 180 тысяч россиян, и они вели боевые действия в десяти областях Украины. Сейчас они остались только в четырех областях, но их там 320 тысяч. Просто сравниваем, сколько их стало на квадратный километр и понимаем, насколько трудная задача стоит перед нашими силами на это наступление. Стоит нам начать наступление, и они начнут сыпаться – это не вариант. Такое чудо Господне может произойти на отдельных участках фронта, но надеяться, что так будет везде, было бы очень наивно и по-детски. Наоборот, нам надо выбить очень большую русскую массу, значительно больше той, что мы выбивали до этого. Но досыпать сейчас много пополнения РФ не способна. Им нужно время примерно до осени. За лето они были бы способны провести еще одну волну мобилизации примерно 200 тысяч человек, как-то их "обработать", сформировать из них хоть какие-то части и осенью бросить снова к нам. Именно поэтому они хотят этой паузы," перемирия", и именно поэтому им нельзя давать этого времени", ‒ подытожил он.

Кто такой Евгений Дикий

Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Смотрите полную версию интервью с Евгением Диким:

Контрнаступление ВСУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сказал, что решение о переходе ВСУ в контрнаступление примет Генеральный штаб. По словам чиновника, у Украины есть несколько сценариев для последующего наступления.

Согласно сведениям американского агентства Bloomberg, силы обороны Украины могут перейти в контрнаступление в мае. Войска способны атаковать сразу на нескольких направлениях. Возможен сценарий, при котором ВСУ сделают рывок на 30 км на Мелитопольском направлении, чтобы взять под огневой контроль "сухопутный коридор" захватчиков в Крым.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг полагает, что контрнаступление ВСУ будет успешным. По его словам, армия Украины уже показала свою способность эффективно освобождении территории, когда отбросила оккупантов РФ от Киева, Харькова и Херсона.

Война России против Украины:

война России и Украины Евгений Дикий
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