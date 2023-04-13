Войска РФ в Запорожской области вырыли окоп в 70 км: Грабский объяснил, почему это не остановит ВСУ

Огромный окоп протяженностью 70 километров, который вырыли оккупационные войска России в Запорожской области над своим так называемым "сухопутным коридором", не остановит ВСУ. Украинские войска применят мостоукладчики и без особых проблем преодолеют такие редуты захватчиков. Об этом заявил полковник запаса, военный эксперт Сергей Грабский.
В интервью Главреду он рассказал о том, что силы обороны Украины применять немецкие мостоукладчики и другую вспомогательную технику, благодаря которой пройти этот ров не составит особых проблем.
"Ров, который выкопали русские, – это что-то вроде Царь-пушки или Царь-колокола, которые никогда не стреляли и не звонили. Они просто выкопали щель в земле.В конце концов, можно вообще за полчаса закопать этот ров и сделать проход. Проложить танковые мосты, которые перекроют ров и танки пойдут дальше. За ними – пехота, которая просто засыплет его инженерными машинами разграждения", - отметил Грабский.
По его словам, такие оборонительные сооружения могут лишь незначительно замедлить продвижение ВСУ.
"Окопы россиян не смогут остановить продвижение ВСУ. Они могут лишь немножко задержать движение украинских войск. В войне XXI века такие оборонительные сооружения вряд ли кого-нибудь удивят", - добавил эксперт.
Также он напомнил, что на правобережье Херсонской области оккупанты выстроили и вовсе три линии обороны, однако это им так и не помогло.
"Они просто выполнили задачу – доложили, сделали постройку и списали кучу денег, которые положили в карманы. Вместо того, чтобы сооружать опорные пункты, отсечные позиции, маневренные районы обороны, они сделали ров. Вот на Херсонщине российские войска вообще построили три линии обороны. Это им помогло? Нет", - подчеркнул Сергей Грабский.
Контрнаступление ВСУ
Глава Пентагона Ллойд Остин ранее сказал о том, что у ВСУ есть возможности для проведения успешной контрнаступательной операции. Он напомнил, что страны-союзники Украины обучили большое количество украинских военных и продолжают помогать.
Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что решение о переходе сил обороны Украины в контрнаступление утвердят в последний момент главнокомандующий и генштаб ВСУ. Украина располагает несколькими сценариями проведения операции.
В американском издании The Washington Post опубликовали статью, в которой речь шла о том, что армия Украины приняла решение отложить свое весеннее наступление. Согласно данным журналистов, сроки проведения контрнаступательной операции перенесли якобы из-за утечки секретных документов США и погодных условий.
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Война России против Украины: