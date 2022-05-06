Возможны массовые обстрелы: украинцев предупредили об опасности 8 и 9 мая

У захватчиков нет существенных побед на фронте, поэтому они могут усилить атаки на мирных жителей.
Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и быть максимально осторожными 8 и 9 мая. Оккупанты могут устроить в эти дни массированные обстрелы украинских городов.
Захватчики могут усилить террор против мирного населения, ведь не имеют существенных успехов на фронте, предупреждают в Совете национальной безопасности и обороны.
"Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины призывает накануне и во время 8-9 мая быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги. Поскольку российские войска не могут похвастаться весомыми достижениями на фронте до Дня победы, повышается риск массированных обстрелов украинских городов в эти дни", – говорится в сообщении.
А СНБО призвали внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги в эти дни, а также соблюдать правила в случае введения комендантского часа.
Ранее сообщалось, что украинские военные подбили украинским "Нептуном" российский фрегат "Адмирал Макаров". На борту корабля сильный пожар, сообщил украинский нардеп Алексей Гончаренко.
Ранее журналист-расследователь издания Христо Грозев отмечал, что генералитет РФ саботирует войну против Украины. Большая часть военного руководства российской армии так или иначе не поддерживает войну России против Украины. Идеологически верят в "необходимость войны" не более десяти человек.
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