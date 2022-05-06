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Тела убитых девушек повесили на деревьях: украинка рассказала об ужасных случаях зверств орков

6 мая 2022, 14:39

Российские захватчики издевались над женщинами и несовершеннолетними девушками на Киевщине. После освобождения региона украинские воины нашли много тел убитых.

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Буча после российской оккупации/ УНИАН

Во время оккупации российскими захватчиками части Киевщины орки издевались над местными жителями. Женщин и несовершеннолетних девушек избивали и насиловали, тела некоторых из своих жертв оккупанты вешали на деревьях.

О таких ужасных находках после их обнаружения рассказали украинские военные. Фотографии, доказывающие факты таких ужасных зверств, украинке Оксане Литвиненко показали ее земляки-беженцы, о чем женщина рассказала изданию The Guardian. Оксана живет в Варшаве, и узнала об ужасных поступках оккупантов на Киевщине после общения с земляками, которые бежали в Польшу.

Женщина рассказывает, что сначала не верила в правдивость историй про изнасилования и убийства оккупантами мирного населения на территориях, которые были под российской оккупацией. Она думала, что это просто страшные истории, или что таким образом украинцы, бежавшие от войны, просто пытаются оправдать свой побег из-за чувства вины.

Однако затем Литвиненко пообщалась с женщиной лет 70-ти, которая пересекла границу с дочерью и правнучкой. Семья сбежала из населенного пункта, который расположен неподалеку от Ирпеня и Бучи.

Женщина рассказала, что ее внук защищает Украину с оружием в руках, и его бригада одной из первых отправилась на освобожденные от оккупантов территории. То, что он там увидел, его просто шокировало. Когда он вернулся домой, то просил своих родных уехать подальше от войны, ведь боялся за их жизнь. В доказательство зверств оккупантов, последствия которых увидел парень в освобожденных районах Киевщины, он показал сделанные им фото.

"Он вернулся домой с дежурства и умолял покинуть Украину. Рассказал, что российские военные насилуют и убивают женщин. Она отказывалась, но когда в отчаянии он показал ей фотографии, поняла, что должна бежать", – рассказала Литвиненко.

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Показания, которые ей предоставили беженцы, украинка Оксана Литвиненко рассказала журналистам издания The Guardian/ Скрин

На одном из фото, которое потом переселенка показала Оксане, было повешено тело девушки на вид не более 14 лет. Женщина отмечала, что ее внук видел много таких тел украинок, которых оккупанты после своих издевательств и убийства повесили на деревьях.

"Он шел по лесу в поисках мертвых тел, оставленных русскими, поднял голову и увидел этих девочек... Все они были очень молоды. Обнаженные и разорванные", – рассказывает Оксана.

Парень также передал сделанные фото украинским следователям, которые собирали доказательства военных преступлений армии РФ в Украине.

Семья парня после того, как увидела эти фото, сразу решила уехать за границу. Они уехали, даже не смотря на то, что дочь 70-летней женщины-рассказчицы, которой было более 50 лет, болеет раком и была обессилена.

Ранее сообщалось, что на Киевщине в Вышгородском районе эксгумировали тела двух мужчин 22 и 23 лет, которых жестоко убили российские захватчики. Оккупанты сначала расстреляли ребят в автомобиле, которым те ехали, а потом еще и переехали транспортное средство танком.

Напомним, в Херсоне орки еще первые дни оккупации расстреляли почти 40 мирных жителей. Одной из их жертв стала 17-летняя Анастасия Мостовая. Мама погибшей девушки рассказала, что ее дочь застрелили прямо на улице.

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