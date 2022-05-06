В Нидерландах русские разбили авто с украинскими номерами возле корабля с беженцами из Мариуполя

Как советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пока не будут окончательно отменены визы для граждан Российской Федерации – в Европе никому не будет покоя.
В порту города Роттердам в Нидерландах, где местные власти на большом лайнере разместили беженцев из Мариуполя, россияне разбили все припаркованные автомобили, которые были с украинскими номерами. Об этом пишет на своем канале в Telegram написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Мариупольцы говорят, что эта агрессия из-за того, что Нидерланды отказались обслуживать российские суда. Пожалуй, это лучший ответ в споре, виноват ли в войне только Путин, или все граждане России. Пока не будут отменены визы для россиян – в Европе никому не будет покоя", – рассказал он.
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Напомним, ранее на болгарском курорте Варна компанию россиян ‒ двух женщин и двух мужчин ‒ выселили из отеля и отвезли в полицейский участок ‒ после того, как те в пьяном виде устроили дебош.
"Вели себя буйно в гостинице Dahlia Garden. Ближе к утру вынуждены были обратиться в полицию. После проверки выяснилось, что эти "люди" из России. Их вежливо послали за российским кораблем. Свиньи оставили после себя "полный порядок" - со стен сорваны все светильники, вырваны розетки". После выдворения из гостиницы их задержала полиция", ‒ пишут в болгарских соцсетях.
Также сообщается, что россияне выдавали себя за беженцев из Украины.
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