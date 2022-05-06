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Песок в бак, а командира – "за кораблем": орки придумали новый лайфхак, как не стать 200-м в Украине

6 мая 2022, 13:31

В некоторых подразделениях российские оккупанты уже открыто посылают своих командиров и отказывают воевать против ВСУ.

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Орки придумали новый лайфхак, как не стать 200-м в Украине/ Reuters, Генштаб ВСУ

Русские захватчики придумали новый лайфхак, как не умереть в Украине – они засыпают песок в баки с горючим военной техники.

Об этом рассказал один из оккупантов в телефонном разговоре с товарищем. Служба безопасности перехватила этот разговор.

Захватчик рассказывает своему другу, что в его подразделении часто не выполняют "тупые приказы командования".

"Бойцы песок насыпают в топливную систему, в танки, чтобы не идти в атаку. Я тупые приказы не выполняю, я отказываюсь просто!" – заявил российский оккупант.

Если же после такого командиры приказывали наступать пешком, орки просто посылали их по направлению русского военного корабля.

Также оккупант признался, что в Украине их "крошат, как котят". Поэтому они идут на такие методы, ведь не хотят стать 200-ми.

По его словам, командиры их отправляли просто на украинские танки, тогда оккупанты послали своих командиров и отказались выполнять такой приказ.

На вопрос товарища, не наказали ли их за такое поведение, оккупант отвечает, что нет. После этого уже сам товарищ задумывается, не применить ли такие же методы в своем подразделении.

В Службе безопасности Украины, комментируя такой разговор, отметили, что есть еще лучший способ не умереть в Украине.

"СБУ приветствует такую практику! Но даже ее можно улучшить – просто пойти "в отказ" и уехать с войны в Украине", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российским военным, возвращающимся из Украины, отказывают в статусе ветерана. Руководство бросило их на произвол судьбы. Такой отказ получили росгвардейцы в Екатеринбурге.

Напомним, по словам военного историка, путинская армия имела очень медленный и неравномерный прогресс в Украине еще до того, как наша страна начала получать от западных стран тяжелое вооружение. Когда украинские воины овладеют полученным оружием, они смогут пойти в контрнаступление для возвращения временно утраченных территорий.

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