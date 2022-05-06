В Китае показали "послевоенную" карту России, в Сеть переполох: "может Москву Украине?"

В Китае показали "послевоенную" карту России, в Сеть переполох / instagram.com/gordondmytro/

Полномасштабная война России против Украины длится уже более 70 дней. Согласно многим прогнозам, конфликт, который развязал Владимир Путин, приведет к распаду России.

На китайском телевидении уже поразмышляли, кому отойдут территории страны-агрессора, пишет журналист Дмитрий Гордон.

На опублкованном фото видно, что большие части РФ могут отойти Казахстану, Монголии и Китаю. Перепадет также Финляндии, Украине, США и другим странам.

"Китайцы по телевидению показали будущую карту россии. Вам как?", - поинтересовался Гордон в подписи к посту.

instagram.com/gordondmytro/

В Сети были в восторге от такого раздела России.

"Супер! Отличная вышла карта", "Наконец-то людям поставят туалеты и научат ими пользоваться", "Дмитрий, может Москву Украине ?", "Нам чужие земли не нужны – мы не захватчики. То что россия развалится в ближайшие 5-8 лет – это факт. Это было ясно еще до начала войны. Война этот процесс ускорила", - писали в комментариях под постом журналиста.

Как сообщал Главред, бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука считает, что Россия должна исчезнуть с карты мира как единое государство в том виде, в котором она сейчас существует. Она должна превратиться в ряд независимых государств.

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