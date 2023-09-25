Враг стянул технику и резервы: РФ нацелилась на крупный город Украины – Свитан

Наиболее проблемным для российских оккупантов является херсонское направление, левый берег Днепра и берег Каховского водохранилища, заявил военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.
В то же время максимальное количество сил и средств у россиян сейчас в районе Купянска, подчеркнул он в ходе чата в Главреде.
"Это самое ближнее плечо доставки военной амуниции от границы с Россией, всего несколько десятков километров. Плюс рядом значительный военный хаб – Валуйки, где сосредоточено большое количество сил и средств противника", - подчеркнул он.
Собеседник уточнил, что чуть меньшее количество сил и средств противника сейчас сосредоточено в районе Бахмута и Донецка.
"Минимальное количество сил противника за счёт большого плеча поставки – на запорожском фронте. Россияне пытаются усилить свою группировку войск здесь, но в результате постоянных боевых столкновений количество их войск только уменьшается. Да и плотность российских войск на этом участке постоянно снижается за счёт боевого соприкосновения с нашими войсками", - добавил Свитан.
Смотрите видео - чат с Романом Свитаном в Главреде:
Ранее сообщалось о том, что ВСУ светит мощный прорыв: аналитики назвали вероятное время и направление. Российские оккупационные войска не имеют достаточных сил, развернутых на Запорожье.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин приказал Шойгу остановить контрнаступление ВСУ. Президент-диктатор Владимир Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу остановить контрнаступление ВСУ и вернуть инициативу на фронте российским войскам.
Кто такой Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
Напомним, аналитики американского Института изучения войны отмечали, что ВСУ продвинулись вблизи Вербового на Запорожье, а также снова высадились на левом берегу Днепра на Херсонщине.
Другие новости:
- "Путин прокололся, как старая баба из сказки Пушкина": Эйдман указал на ошибку диктатора
- В Украине могут усилить мобилизацию: в Раде назвали условия и сроки
- "Мы на финишной прямой": Зеленский рассказал о прогрессе в вопросе передачи ATACMS Украине