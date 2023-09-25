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Враг стянул технику и резервы: РФ нацелилась на крупный город Украины – Свитан

Алексей Тесля
25 сентября 2023, 13:51 обновлено 25 сентября, 13:55
Минимальное количество сил противника на запорожском фронте, пояснил Роман Свитан.
Свитан, ВСУ
Роман Свитан назвал опасное направление на фронте / Коллаж: Главред, фото: 72 ОМБр, скриншот YouTube

Наиболее проблемным для российских оккупантов является херсонское направление, левый берег Днепра и берег Каховского водохранилища, заявил военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

В то же время максимальное количество сил и средств у россиян сейчас в районе Купянска, подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

"Это самое ближнее плечо доставки военной амуниции от границы с Россией, всего несколько десятков километров. Плюс рядом значительный военный хаб – Валуйки, где сосредоточено большое количество сил и средств противника", - подчеркнул он.

Собеседник уточнил, что чуть меньшее количество сил и средств противника сейчас сосредоточено в районе Бахмута и Донецка.

"Минимальное количество сил противника за счёт большого плеча поставки – на запорожском фронте. Россияне пытаются усилить свою группировку войск здесь, но в результате постоянных боевых столкновений количество их войск только уменьшается. Да и плотность российских войск на этом участке постоянно снижается за счёт боевого соприкосновения с нашими войсками", - добавил Свитан.

Смотрите видео - чат с Романом Свитаном в Главреде:

Ранее сообщалось о том, что ВСУ светит мощный прорыв: аналитики назвали вероятное время и направление. Российские оккупационные войска не имеют достаточных сил, развернутых на Запорожье.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин приказал Шойгу остановить контрнаступление ВСУ. Президент-диктатор Владимир Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу остановить контрнаступление ВСУ и вернуть инициативу на фронте российским войскам.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны отмечали, что ВСУ продвинулись вблизи Вербового на Запорожье, а также снова высадились на левом берегу Днепра на Херсонщине.

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Купянск война России и Украины Роман Свитан
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