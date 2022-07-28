Вражеские войска мощно обстреляли Днепропетровщину из "Ураганов", погиб парень

Из Уранов обстрелял Днепропетровскую область / Фото oruzhie.info

В четверг, 28 июля, вражеские войска в течение дня несколько раз совершали мощные обстрелы Днепропетровской области, в результате атаки погиб один человек, говорится в сообщении главы местного облсовета Николая Лукашука в Telegram.

Известно, что россияне обстреляли из мощных Ураганов Широковскую громаду. Они попали в аграрное предприятие. В результате атаки погиб 28-летний парень, еще два человека находятся в состоянии средней тяжести в больнице. На месте обстрела вспыхнул пожар, который уже потушили спасатели.

В то же время в Великомихайловской громаде враг обстрелял поля, из-за чего начался пожар.

Также Лукашук добавил, что днем россияне обстреливали Апостоловскую и Зеленодольскую громады, пострадавших и разрушений нет.

Война России против Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва, мол, собралась расширить географию своей войны против Украины и на юг страны. В частности, он назвал Херсонскую и Запорожскую области. При этом он пригрозил, дескать, продвижением оккупантов и на другие территории в том случае, если Запад будет продолжать поставлять Киеву дальнобойную артиллерию.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что президент Украины Владимир Зеленский поставил ВСУ задачу освободить все украинские территории, которые находятся под российской оккупацией. По его словам, сроки, способы и этапы выполнения задачи будут определять военные во главе с верховным главнокомандующим войск Зеленским.

В разведке Минобороны Великобритании заявили, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области в полном разгаре. Согласно данным специалистов, российские войска на западном берегу Днепра оказались в очень уязвимой ситуации. Потеря Херсона станет серьезным ударом по военном пропаганде РФ.

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