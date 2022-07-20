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"Все решится во время битвы": Жданов объяснил, почему Россия хочет договариваться с Украиной

20 июля 2022, 19:15

России выгодна риторика о том, что якобы Украина продает вооружение, которое нам передает Запад.

Российская техника, российские военные, Олег Жданов
Олег Жданов / sprotyv.info, Главред

Россия хочет, чтобы недореспублики вошли в состав Украины на условиях автономии. Как рассказал в интервью ведущей Наталии Мосейчук военный эксперт Олег Жданов, страна-оккупант будет иметь влияние на украинские внутриполитические факторы.

"Вот и поэтому большинство экспертов сходятся во мнении, что за переговорную позицию нужно бороться на поле битвы. Сейчас сильной переговорной позиции у нас нет, она на стороне РФ. Поэтому Россия на всех уровнях лоббирует историю с переговорами. Когда утихли активные боевые действия, Россия на международной арене начала форсировать это мнение", – сказал Жданов.

Военный эксперт также добавил, что России выгодна риторика о том, что якобы Украина продает вооружение, которое нам передает Запад.

"Из всех средств сейчас звучит, что "Россия готова к переговорам, а вот Киев не хочет садиться за стол". Это — атака. Ее нужно выдержать до того момента, когда мы сформируем соответствующую группировку войск, которая может переходить в контрнаступление", - сказал Жданов.

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Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что ВСУ регулярно устраивают войскам России сюрпризы благодаря эффективной работе реактивных систем залпового огня HIMARS. Военная техника, которая была передана Киеву американским государство, точно бьет по указанным целям.

Советник руководителя ОП Алексей Арестович также напомнил, что удары из HIMARS по вражеским военным объектам наносятся в Херсонской области. По его словам, на Херсонщине около 12-15 тысяч российских войск. Военные РФ могут начать сдаваться в плен еще до того, как ВСУ перейдут в контрнаступление.

В Министерстве обороны США считают, что применение Вооруженными силами Украины ракетных систем HIMARS серьезно влияют на военную ситуацию. По данным ведомства, у Киева уже 8 таких установок тяжелой дальнобойной артиллерии. Должны подвезти еще 4, после чего их станет 12 единиц.

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